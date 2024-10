Tag e condivisioni, WhatsApp cambia lo "stato": tutte le novità

Ascolta ora 00:00 00:00

In arrivo altre novità per WhatsApp, in continua evoluzione per rendersi sempre più appetibile alla platea di utenti. Come annunciato lo scorso settembre, quando la funzione era già stata riscontrata in una beta per Android, anche la piattaforma di messaggistica istantanea permetterà di taggare gli altri utenti e di mettere "like". Insomma, diventerà sempre più social, andando un po' a ricalcare il modello delle Storie di Instagram - piattaforma dello stesso gruppo -.

Nel caso di WhatsApp, si potrà taggare un massimo di cinque utenti alla volta, e mettere like agli aggiornamenti di stato dei vari profili nostri amici.

Aggiornare lo stato utente

Insomma, non solo filtri e sfondi personalizzabili per le videochiamate, ma anche maggiori interazioni fra gli utenti. Gli iscritti alla piattaforma, infatti, possono già condividere sia foto che video temporanei (spariscono dopo 24 ore), che vengono visti da coloro il cui numero è salvato nella propria rubrica contatti.

Con la nuova funzione, gli utenti potranno condividere contenuti avendo cura di taggare in essi un massimo di cinque persone, che potranno interagire con lo stato e, volendo, anche ripubblicarlo sul proprio profilo. WhatsApp darà inoltre la possibilità di taggare un determinato utente senza bisogno di rendere manifesto e visibile il suo nome. Ancora una volta, pertanto, si mira a mantenere intatta la privacy.

Come se ciò non bastasse, WhatsApp darà anche facoltà di lasciare dei like allo stato degli utenti. Un'azione rapida che consente di manifestare apprezzamento a un determinato aggiornamento di stato, e che ricorda molto ciò che avviene sul social Instagram.

Quando arriverà la funzione

Come abbiamo detto, queste due funzioni sono state trovate in

unae, dopo il periodo di prova, sono pronte e sbarcare sui dispositivi di tutto il globo. A quanto pare l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti a partire dalle prossime ore.