WhatsApp cambia le videochiamate: tutte le novità in arrivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il team di WhatsApp è sempre al lavoro per rendere l'esperienza degli utenti sulla piattaforma più godibile e coinvolgente. Ed ecco che fra le tante novità in arrivo si aggiunge anche quella degli sfondi e dei filtri da utilizzare nelle videochiamate. La funzione arriverà per Android e iOS, e a quanto pare sarà personalizzabile.

Videochiamate creative

Per offrire questa nuova funzione WhatsApp si è affidata alla AI, capace di generare immagini. Già lo scorso mese di settembre, sfruttando questa capacità, è stato possibile creare immagini dagli allegati. Per ottobre questa possibilità sarà estesa alle videochiamate. Potranno infatti essere usati filtri e sfondi anche in questo contesto. In questo modo gli sviluppatori della piattaforma sperano di rendere anche l'esperienza delle videochiamate più divertente e personalizzabile. " Stiamo introducendo filtri e sfondi per rendere le vostre videochiamate ancora più coinvolgenti. Con questi nuovi effetti, ora puoi cambiare lo sfondo o aggiungere un filtro durante una videochiamata per un tocco più personale ", si legge nel blog di WhatsApp. " I filtri sono pensati per aiutarti a creare un'atmosfera più giocosa, per esempio aggiungendo una nota di colore o un tocco artistico ai tuoi video. Con gli sfondi, l'ambiente attorno a te rimane privato e puoi lasciarti trasportare in un bar accogliente o in un confortevole soggiorno per un tocco più ordinato e curato ". Non solo. Oltre al divertimento c'è anche la questione privacy, che potrà essere meglio garantita grazie agli sfondi.

In totale si parla di dieci filtri e sfondi fra cui scegliere. "Potrai selezionare e combinare un'ampia gamma di opzioni per creare uno stile davvero unico. Tra le opzioni dei filtri troverai: Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Tra le opzioni degli sfondi troverai: Macchia di colore, Soggiorno, Ufficio, Bar, Ciottoli, Gourmet, Zuccherini, Spiaggia, Tramonto, Festeggiamento e Foresta ", spiega WhatsApp. Arriverà presto anche la possibilità di usare le opzioni Ritocco e Scarsa luminosità.

Come usare sfondi e filtri

La nuova funzione sarà disponibile nelle prossime

settimane. Per poter usufruire dei filtri e degli sfondi basterà accedere all'opzione durante la, selezionando le icone degli effetti che saranno posizionate in alto a destra dello schermo.