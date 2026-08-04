La Polonia al centro della sicurezza sul fianco est: dalla Coalizione dei Volenterosi al programma East Shield

La Polonia si prepara ad assumere un ruolo sempre più di rilievo nei programmi di pianificazione militare collegati alle future iniziative di tutela dell’Ucraina, attraverso esercitazioni multinazionali e intese operative con partner europei. L’iniziativa rientra nel processo di definizione delle capacità comuni tra gli Stati aderenti alla Coalizione dei Volenterosi, con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità tra forze armate differenti e sviluppare procedure condivise in eventuali scenari successivi alla conclusione delle ostilità.

Cosa sappiamo

In autunno il territorio polacco ospiterà le prime esercitazioni della Coalizione dei Volenterosi, con la partecipazione prevista di unità britanniche e francesi. L’annuncio è stato diffuso dal governo polacco dopo il vertice dei Paesi aderenti all’iniziativa tenutosi a Parigi.

Secondo Varsavia, le manovre avranno l’obiettivo di accrescere la capacità degli Stati partecipanti di operare in modo congiunto attraverso protocolli comuni, sistemi di comando coordinati e una maggiore integrazione delle strutture logistiche.

Le attività addestrative saranno finalizzate alla verifica dei meccanismi di comando e controllo, dell’organizzazione del supporto logistico e delle modalità di eventuale impiego delle forze. Per il Ministero della Difesa polacco, tali iniziative rappresentano una fase preparatoria nell’ambito delle future garanzie per l’Ucraina, senza prevedere, al momento, un dispiegamento operativo permanente sul territorio ucraino.

La Coalizione dei Volenterosi, promossa da Francia e Regno Unito nel 2025, riunisce Paesi interessati alla definizione di possibili strumenti di tutela per Kiev in una fase successiva al conflitto. L’iniziativa comprende una componente politica e una dimensione militare dedicata alla pianificazione di eventuali contributi multinazionali, subordinati a specifici requisiti politici e giuridici.

La scelta della Polonia come sede delle esercitazioni conferma la funzione assunta da Varsavia quale principale snodo logistico e infrastrutturale per il sostegno alle attività alleate sul fianco orientale europeo. Il governo polacco ha inoltre annunciato interventi per predisporre strutture idonee ad accogliere una maggiore presenza di reparti alleati nel Paese.

East Shield: infrastrutture, sorveglianza e difesa della frontiera orientale

Parallelamente agli impegni nella Coalizione, la Polonia porta avanti il progetto “East Shield”, un piano nazionale di deterrenza destinato al potenziamento della fascia orientale.

L’iniziativa prevede investimenti pari a circa 10 miliardi di zloty, pari a circa 2,3 miliardi di euro,.e riguarda il confine con la Bielorussia e la regione russa di Kaliningrad, per un’estensione complessiva di circa 800 chilometri.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità polacche, il progetto non rappresenta una semplice linea fortificata, ma un sistema articolato formato da infrastrutture difensive, strutture logistiche, aree di supporto, ostacoli alla mobilità e tecnologie avanzate per il controllo del territorio.

La pianificazione incorpora le lezioni maturate nel conflitto in Ucraina, con particolare attenzione alla crescente diffusione dei sistemi aerei senza pilota (UAS) e alla necessità di fronteggiare nuove tipologie di minaccia.

Tra gli strumenti previsti figurano capacità dedicate all’individuazione e al monitoraggio dei droni attraverso radar, sensori termici e altre soluzioni di osservazione. Questi apparati sono destinati a migliorare la protezione delle infrastrutture strategiche e ad accrescere il quadro informativo delle unità incaricate della vigilanza delle aree interessate.

La cooperazione con Germania e alleati NATO sul fianco orientale

Nel quadro dell’evoluzione della postura difensiva europea, i polacchi stanno ampliando le forme di collaborazione con diversi membri della NATO.

All’interno dell’East Shield è stata avviata un’intesa con la Germania attraverso il coinvolgimento di personale della Bundeswehr nelle attività legate alla costruzione e al miglioramento delle opere di protezione lungo il confine polacco.

Il contributo tedesco riguarda in particolare il supporto del genio militare nella realizzazione di strutture difensive, nell’ambito di una missione concordata con Varsavia. Secondo la Bundeswehr, l’intervento rientra negli impegni di cooperazione tra alleati finalizzati ad aumentare la capacità di risposta sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica.

Il progetto comprende inoltre coordinamento tecnico, scambio di competenze e adeguamento delle infrastrutture agli standard militari comuni.

Attraverso esercitazioni multinazionali, investimenti nella difesa territoriale e una collaborazione sempre più stretta con i partner NATO, la Polonia sta rafforzando la propria centralità nell’architettura di sicurezza europea, con particolare attenzione alla tutela del versante orientale dell’Alleanza.