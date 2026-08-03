Benvenuta maggioranza Giorgia

Non chiamatela «fiesta», qui siamo al ballo del debuttante fuori tempo massimo. Come cantava Raffaella Carrà, «Pedro, Pedro, Pedro», ma il Pedro in questione, lo spagnolo Sánchez, più che l’innamorato di Santa Fe sembra il naufrago delle Canarie. Mentre le coste esplodono sotto il peso di un’immigrazione fuori controllo, il jet di Stato socialista trasmette una playlist che è il requiem di una sicumera crollata: quella sinistra che per quindici anni ha spalancato le porte d’Europa a un caos spacciato per accoglienza.

La sinistra nostrana, nel suo eterno e provinciale complesso di superiorità, ha eletto Madrid a Mecca del «modello progressista». È il solito vezzo: cercare un Papa straniero per sentirsi competitivi in casa, dove l’unico programma dell’opposizione è l’allergia per Giorgia Meloni. Sembrano i cortigiani di Bisanzio che, mentre le mura crollavano, discutevano del sesso degli angeli. Ma il trucco è svelato. L’onda d’urto di Trump ha fatto il resto, mettendo a nudo il re. Macron è un ricordo, e ora tocca a Sánchez guardare la realtà: la maggioranza Ursula si è liquefatta, sostituita di fatto da quella «maggioranza Giorgia» che a Bruxelles detta l’agenda del buon senso.

Fra poche ore, la svolta diventerà ufficiale: l’Italia smette di essere l’imputato per diventare il faro delle nuove politiche migratorie. Non sono i sondaggi a dirlo, è la vita vera. Gli italiani hanno capito che la socialdemocrazia ha scelto la fuga dalla realtà come unica linea politica. Mentre la sinistra balla il «Tuca Tuca» sulla crisi delle proprie idee, l’Europa si sveglia. Perché a forza di fare i rivoluzionari col jet degli altri, si finisce per restare a terra. E stavolta, senza paracadute.