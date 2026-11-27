nostro inviato a Bruxelles

Pensare che alla vigila qualcuno era perfino arrivato a ventilare la possibilità che il Consiglio Ue potesse allungarsi a sabato pur di trovare una prima intesa di massima sul Quadro pluriennale Ue 2028-34. Una sorta di auspicio, filtrato mercoledì dall’entourage del presidente Antonio Costa e completamente sconfessato dal muro contro muro andato in scena ieri a Bruxelles.

Da una parte ci sono i sette cosiddetti Frugali che, guidati dalla Germania, chiedono un forte contenimento della spesa e tagli. Dall’altra i diciassette che aderiscono agli Amici della Coesione, un gruppo di Paesi che sono contrari alla «progressiva riduzione delle risorse». A guidare questo secondo schieramento - composto tra gli altri da Polonia e Spagna - c’è proprio l’Italia insieme alla Romania, con la premier Giorgia Meloni e il presidente romeno Nicuor Dan che hanno avuto il mandato di parlare a nome di tutti durante la lunga giornata di riunioni andate avanti fino a notte.

Un confronto durante il quale Costa ha più volte sottolineato la necessità di chiudere la partita entro il prossimo vertice dei leader in programma il 17 e 18 dicembre, circostanza su cui peserebbero soprattutto le presidenziali francesi di aprile. Emmanuel Macron ha infatti fatto sapere che se il dibattito sul bilancio europeo dovesse slittare al 2027 lui non avrebbe più lo «spazio politico» per impegnare la Francia fino al 2034. La verità è che nella definizione del bilancio Ue del 2028-2034 pesa come un macigno la corposa tornata elettorale che attende l’Ue. Oltre alla Spagna il mese prossimo, nel 2027 torneranno alle urne non solo la Francia, ma anche Grecia, Finlandia, Estonia, Slovacchia, Polonia e - ovviamente - Italia. Scontato, insomma, che la partita sul bilancio sia spigolosa. Al punto che a metà pomeriggio Palazzo Chigi fa filtrare una netta presa di distanza da quanto riferito dalla portavoce di Costa ai giornalisti presenti in sala stampa a Bruxelles: l’Italia non è pronta a convergere su un’intesa. Concetto che Meloni ribadisce durante i colloqui della giornata: il saldo netto italiano resta negativo, peggiorando di quasi tre miliardi rispetto all’attuale Quadro finanziario e se oggi il contributo annuale italiano è pari a 21,12 miliardi, nella proposta di Costa sale a 26,25 ma non migliorano le allocazioni sulle coesione. «Non siamo disposti - dice Meloni - a mettere la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremmo dare di più per ricevere meno. Siamo anni luce da una soluzione». Insomma, Roma sottoscriverà un’intesa solo se saranno garantite «condizioni rispondenti agli interessi nazionali». Per la premier, infatti, resta prioritario «arrestare la riduzione del bilancio Ue» e «salvaguardare le dotazioni destinate alla politica agricola comune e alla coesione». E ormai a tarda sera è il cancelliere tedesco Friedrich Merz a prendere atto dello stallo: «Sappiamo che non raggiungeremo un accordo. Troppi sforzi ancora da compiere, troppo lavoro da fare».