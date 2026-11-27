Da Madrid a Francoforte, non per una gita di piacere ma per rimanere. Lo spagnolo Pablo Hernández de Cos si appresta a diventare il nuovo presidente della Banca centrale europea.

La sfida a due tra de Cos e l’olandese Klaas Knot si è risolta prima ancora di diventare una vera sfida o che si dovesse votare apertamente. Secondo le normative, il nuovo presidente deve avere il sostegno di almeno 16 governi, ovvero il 65% della popolazione dell’Eurozona. Non appena è apparso chiaro che lo spagnolo aveva già raggiunto - ufficiosamente - il numero necessario di consensi, l’Aia ha ceduto e ha dichiarato che avrebbe appoggiato l’economista spagnolo costringendo l’ex governatore della banca centrale olandese a ritirarsi dalla corsa.

Il successore di Christine Lagarde, che ufficialmente prenderà lo scettro della Bce a partire dal 7 febbraio, sarà anche il presidente più giovane di sempre, infatti si insedierà a Francoforte poco dopo aver compiuto 56 anni. Ma non solo: la nomina consegnerà per la prima volta il ruolo più importante dell’Eurotower alla Spagna. De Cos chiaramente non è un novizio: la sua carriera è iniziata alla fine degli anni Novanta nella banca centrale spagnola, scalandola fino alla sua presidenza nel 2018, con un mandato di sei anni.

Uomo di fiducia di Mario Draghi e fortemente legato all’Italia in quanto membro dell’International Executive Committee dell’Osservatorio for independent thinking presieduto da Andrea Ceccherini, gli è da sempre riconosciuta una duplicità: da un lato è aperto a politiche monetarie non convenzionali come i programmi di acquisto di obbligazioni durante le presidenze Draghi e Lagarde, dall’altro è da sempre considerato una colomba, favorevole a tassi di interesse bassi e condizioni monetarie accomodanti.

A Francoforte non ci sarà tempo di festeggiare, dovrà mettersi al lavoro dal giorno uno sommerso da dossier molto complicati tra guerra, inflazione galoppante - salita al 4% a ottobre - e crescita debole. Il suo fare da colomba, tuttavia, non lo frenerà dall’agire con fermezza qualora sia necessario: da governatore della Banca di Spagna, de Cos aveva sostenuto con convinzione una disciplina fiscale rigida in uno dei Paesi più indebitanti d’Europa. Potrebbe essere stato proprio questo aspetto ad aver convinto i tedeschi, storicamente più rigorosi in materia di finanze pubbliche.

De Cos non sarà l’unico volto nuovo nella Banca centrale europea a partire dal prossimo anno. Francia e Germania hanno anche raggiunto un accordo sulle nomine relative alledue cariche più importanti dell’Eurotower. Laurence Boone, responsabile del settore corporate di Santander in Francia, prenderà il posto della tedesca Isabel Schnabel come membro del Comitato esecutivo della Bce a capo della vigilanza bancaria europea. L’economista tedesco Markus Brunnermeier è destinato a subentrare al capo economista della banca centrale Philip Lane, il cui mandato scadrà a maggio. Tra inflazione ancora sopra il target, crescita fragile e conti pubblici sotto pressione, la nuova squadra dovrà dimostrare fin da subito di saper tenere insieme stabilità dei prezzi e tenuta dell’economia europea.