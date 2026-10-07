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Europa

È morta Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare: aveva 80 anni

Figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, ha attraversato oltre cinquant’anni di giornalismo italiano, seguendo soprattutto politica internazionale ed Europa. Nel 2014 fu eletta al Parlamento europeo con L’Altra Europa con Tsipras

Roberta Damiata
Barbara Spinelli durante la conferenza nella sede della stampa estera, Roma 7 febbraio 2014. ANSA/ALESSANDRO DI MEO
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È morta oggi a Roma, all’età di 80 anni, Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e confermata dalle fonti parlamentari europee a Strasburgo. Spinelli era nata a Roma il 31 maggio 1946. La famiglia ha espresso un ringraziamento al professor Cortesi, al suo staff e a tutto il personale della clinica Villa del Rosario “per le amorevoli cure e la grande serietà”, aggiungendo un ringraziamento a tutte le persone che l’hanno amata e stimata. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

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