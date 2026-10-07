È morta Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare: aveva 80 anni

È morta oggi a Roma, all’età di 80 anni, Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e confermata dalle fonti parlamentari europee a Strasburgo. Spinelli era nata a Roma il 31 maggio 1946. La famiglia ha espresso un ringraziamento al professor Cortesi, al suo staff e a tutto il personale della clinica Villa del Rosario “per le amorevoli cure e la grande serietà”, aggiungendo un ringraziamento a tutte le persone che l’hanno amata e stimata. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.