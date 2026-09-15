“Elevati rischi per la sicurezza”. Il Viminale proroga di 15 giorni lo stop di Schengen con la Spagna

Ancora uno stop di 15 giorni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha comunicato alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Unione di aver prorogato per altre due settimane i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna.

“Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata”, rende noto il Viminale secondo cui restano elevati i “profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche”.

L’ultima proroga risaliva al 31 agosto scorso e, allora come oggi, per reazione anche la Spagna ha deciso di prorogare anch’essa di altri quindici giorni i controlli alle frontiere, negli aeroporti e nei porti marittimi, per i collegamenti diretti tra il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana. A confermarlo è stato il ministero dell’Interno spagnolo che ha notificato la sua decisione all’Unione Europea. “Quando la frontiera europea è sotto pressione l’Ue deve rispondere con solidarietà e non con spaccature” ha detto Iratxe Garcia Perez, presidente del gruppo S&D al Parlamento Ue, intervenendo nella plenaria di Strasburgo per il dibattito sulla crisi migratoria a Ceuta. Secondo Perez, “è difficile ascoltare le lezioni di alcuni, lezioni da chi (l’Italia; Ndr) sospende Schengen con la Spagna”. E, poi, ha concluso: “Che lezioni può dare Giorgia Meloni sulla gestione delle frontiere e sull’umanità dopo che l’Europa si è schierata con l’Italia durante la crisi a Lampedusa? La solidarietà europea non può dipendere da chi governa o da che Paese vive la crisi”.

Il ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, invece, interpellato oggi a Trieste sulla sospensione di Schengen con la Slovenia, ha spiegato: “Noi abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei nostri confini e ripeto, garantire la sicurezza interna del nostro Paese, perché neanche un terrorista deve passare attraverso le maglie delle nostre frontiere”. E ha precisato: “Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere, quindi non c’è nessun pregiudizio nei confronti di altri Paesi, tutt’altro”. Il titolare della Farnesina ha, poi, aggiunto: “Sono tantissime i casi in cui Schengen viene sospesa, pensiamo alla Germania, pensiamo alla Francia. Quando c’è da verificare in maniera più scrupolosa e più dura il passaggio di frontiera, si deve per forza sospendere Schengen, che non significa rinunciare a Schengen”. Tajani si è detto “a favore assolutamente della libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali”, ma poi ha concluso: “Ogni tanto, però, bisogna intervenire per garantire la sicurezza, perché il pericolo del terrorismo non è mai finito”