Rima Hassan, l’eurodeputata francese e fomentatrice pro Pal, danneggia e calpesta la bandiera di Israele

Non sono più soltanto le piazze, i cortei e le manifestazioni di protesta a diventare teatro di gesti contro i simboli israeliani. Questa volta la polemica arriva nel cuore delle istituzioni europee, direttamente dal Parlamento europeo di Strasburgo, dove era stata allestita una mostra per ricordare le vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A denunciare quanto accaduto è stato anche Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR). Al centro del caso c’è Rima Hassan, nota fomentatrice Propal, attualmente imputata in Francia per “apologia del terrorismo”, ed eurodeputata francese eletta con La France Insoumise e appartenente al gruppo The Left. Secondo le accuse formulate da diversi parlamentari europei, durante l’iniziativa commemorativa Hassan avrebbe contestato l’allestimento, giudicato da lei una rappresentazione “a senso unico” del 7 ottobre, e avrebbe fatto cadere le bandiere di Israele e dell’Unione europea presenti nella mostra. Alcuni eurodeputati hanno sostenuto che le bandiere sarebbero state persino calpestate. A denunciare l’accaduto è stata anche la vicepresidente Pina Picierno, che ha parlato di una mostra “profanata” e ha accusato Hassan di aver fatto “caciara” e di aver calpestato le bandiere israeliana ed europea. È dunque dentro il Parlamento europeo che, alla vigilia dell’anniversario del massacro del 7 ottobre, si è consumato l’ennesimo ignobile scontro sui simboli di Israele e sulla memoria delle vittime.