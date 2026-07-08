Il falso profeta e le sue vittime

Su Netflix è disponibile una docuserie che potrebbe farvi gelare il sangue. Si intitola Trust Me - Il falso profeta e vi accompagna all'interno delle logiche aberranti di una setta di mormoni dello Utah. La vicenda prende avvio nel 2016, quando la studiosa di sette Christine Marie e suo marito Tolga Katas, videomaker, si trasferiscono a Short Creek. Christine era cresciuta tra i mormoni ed era stata abusata da un falso profeta in gioventù e quindi conosceva la perversa logica di un certo tipo di sette. Va a Short Creek capire cosa resta di una delle comunità più chiuse e controverse degli Stati Uniti, la Flds (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), gruppo mormone separatista i cui membri praticano la poligamia, dopo la caduta del suo leader storico, Warren Jeffs, finito al centro di accuse legate ad abusi sessuali e poligamia forzata. Ma la realtà che hanno scoperto e filmato infiltrandosi nella comunità si è rivelata al di là di ogni più triste aspettativa. Ovvero l'ascesa di un nuovo profeta capace di farsi consegnare decine di ragazze dalla comunità e trasformarle in schiave sessuali minacciando punizioni bibliche e a colpi di lavaggio del cervello religioso. Molte anche minorenni.

Per liberarle e far intervenire l'Fbi i due hanno impiegato mesi. Il processo per reinserire le vittime nel mondo normale è stato ancora più lungo. Un pezzo d'America dove la libertà religiosa, e la difficoltà di intervento dello Stato, diventano aberrazione.