Farina: "A far ridere gli altri ho imparato in famiglia"

"La verità è che mi sto ancora studiando. Non so come sono. E certe volte sono anche stato depistato in questa mia ricerca". La butta sul filosofico Alberto Farina, comico noto in tv per le sue apparizioni in programmi come "Colorado" e "Only Fun", atteso oggi all'Arena Martinitt per il suo spettacolo "Non è colpa mia se so' così". In verità i dubbi dell'attore sono gli stessi per tanti altri: "Sono bravo davvero? Sto facendo la cosa giusta?". E Alberto Farina - uno che ha studiato da attore vero all'Accademia teatrale Ribalte di Enzo Garinei - sul palco prova a spiegarlo. "La mia carriera l'ho costruita qui a Milano, sembrerà strano perché io emano romanità ai vostri occhi dice divertito il comico dall'indole flemmatica e cinica, un manifesto in forma umana di Roma La verità è che, quando cominciai a fare il comico a Roma, nei laboratori di Zelig, qualcuno mi disse che proprio non ero fatto per questo mestiere. Venivo da diciassette anni di comicità nei villaggi turistici, anche se non quelli fighi alle Seychelles o Maldive, e fu una mazzata sentirlo. Poi un giorno Beppe Braida, che oggi dopo anni da comico fa l'autore, mi chiamò a Torino per un progetto mai nato e mi disse: tu sei uno dei più bravi giovani comici che ho incontrato. Mi tornò fiducia". Ora Alberto Farina fa ridere l'Italia con uno stile tutto suo: entra in scena, occupa un metro quadrato da cui non si sposta e, con volto impassibile, sforna battute con tempi comici perfetti: "A Roma lo stile è diverso spiega il comico lì vogliono i mattatori che fanno chilometri sul palco, avanti e indietro, come Maurizio Battista. Quanto ai tempi comici, li ho imparati in famiglia: i miei genitori hanno sempre avuto la battuta pronta. Dicevano cose terribili, di un cinismo clamoroso".

Ma il mestiere di comico a casa non era contemplato: "Sono cresciuto in una famiglia tranquilla e piccolo borghese con madre insegnante e padre medico, volevano facessi un lavoro da posto fisso, non la presero bene quando dissi che volevo vivere sul palco. Ora però sono contenti".