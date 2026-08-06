La scuola di teatro per scoprire il talento nascosto dei giovani

Una scuola-laboratorio che accompagna giovani con e senza disabilità alla scoperta del proprio talento, oltre ogni barriera. Sono aperte le iscrizioni al nuovo ciclo formativo biennale della Casa Teatro Umana Mente. La frequenza è gratuita al progetto ideato e sostenuto dalla Fondazione Allianz Umana Mente in collaborazione con il Teatro de Gli Incamminati di Milano e il Centro interdipartimentale Officine Creative dell’Università di Pavia. La direzione artistica è affidata a Giacomo Poretti, indimenticato e indimenticabile protagonista del trio Aldo, Giovanni e Giacomo che assicura di voler trasformare «il palcoscenico in uno spazio di crescita, espressione e talento, dove si impara a recitare, ma anche a conoscersi, a fidarsi degli altri e a trasformare la diversità in forza creativa».

Dopo il successo della prima edizione 2024-’26, con 18 giovani diplomati che hanno messo in scena quattro spettacoli in tre città, una nuova generazione di giovani potrà imparare le arti della scena e scoprire che il talento non conosce barriere. «Perché il teatro - spiegano gli organizzatori - può cambiare lo sguardo, aprire nuove strade e far emergere storie che meritano di essere raccontate». Candidature entro il primo settembre con informazioni e bando all’indirizzo internet https://casateatroumanamente.it.

Ad attendere i selezionati «un luogo aperto e inclusivo in cui il lavoro artistico incontra la relazione, l’ascolto e il processo creativo di gruppo: un’esperienza professionalizzante che si sviluppa tra training teatrale, scrittura creativa e residenze artistiche». La scuola unisce formazione artistica, crescita personale e attenzione alla dimensione relazionale e comunitaria. Durante i due anni si affrontano discipline legate alla recitazione, al movimento, alla voce, all’improvvisazione, alla drammaturgia e alla creazione scenica, attraverso lezioni quotidiane, masterclass e momenti di restituzione al pubblico. Il percorso si conclude con un’esperienza di residenza teatrale per tutti gli allieve. Le attività di Casa Teatro Umana Mente si svolgono presso il Teatro degli Angeli, in Via Pietro Colletta 21, spazio dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione teatrale contemporanea.