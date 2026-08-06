FestivAlContrario 2026 entra nel vivo: oltre cinquanta appuntamenti tra musica, teatro, natura ed esperienze nei borghi dell’entroterra ligure e piemontese

Ha preso il via nello splendido borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena la sesta edizione di FestivAlContrario, il festival che attraversa e valorizza un territorio di rara bellezza tra la Liguria di Ponente e il Piemonte. Il Festival entra ora nel vivo con un ricchissimo calendario di oltre cinquanta appuntamenti, in programma fino al 12 settembre, tra musica, teatro, natura, filosofia, cinema, trekking, incontri, esperienze gastronomiche e spettacoli ospitati in alcuni dei borghi tra i più belli d’Italia. Sotto la direzione artistica tutta femminile di Manuela Litro e Vera Marenco, FestivAlContrario si espande ogni anno e arriva oggi a coinvolgere tredici Comuni, in un territorio che unisce il verdeggiante entroterra della Riviera Ligure di Ponente al basso Piemonte.

«FestivAlContrario è ormai un ecosistema culturale», spiegano le direttrici artistiche. «Anche quest’anno abbiamo voluto osare, portando la grande musica, il teatro, il cinema e la riflessione filosofica nelle piazze medievali, nei castelli, nei boschi e lungo i sentieri archeologici. È un invito a nutrire la mente prendendosi il giusto tempo, in controtendenza rispetto alla frenesia contemporanea».

I GRANDI PROTAGONISTI: JAZZ, POP, COMICITÀ E PAROLE

La musica sarà il cuore pulsante del Festival, con un cartellone che attraversa jazz, musica classica, flamenco, fado, musica brasiliana, folk occitano, swing, rock’n’roll, canzone d’autore e tradizione italiana. Accanto ai nomi di richiamo nazionale e internazionale troveranno spazio prime assolute, produzioni originali e progetti pensati appositamente per i luoghi che li ospitano.

Tra i protagonisti: il jazz travolgente di Gegè Telesforo e della sua band il 14 agosto; l’inconfondibile voce e l’ironia pop-jazz del mitico Sergio Caputo Trio il 22 agosto; lo straordinario omaggio a Stevie Wonder e Duke Ellington firmato da due giganti come Dado Moroni e Max Ionata il 28 agosto; il piano solo dell’astro internazionale Amaro Freitas, uno dei musicisti più innovativi della scena jazz contemporanea, il 27 agosto. E ancora: la travolgente festa da ballo occitana con i Lou Dalfin il 16 agosto, gli scatenati Black Ball Boogie, la musica irlandese dei North Wind, le contaminazioni del trio formato da Anais Drago, Luca Falomi e Fausto Beccalossi e la musica da ballo di Pasticcio Meticcio.

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MUSICA CLASSICA E ANTICA

La musica classica e antica sarà presente con l’affascinante programma “Fado Antigo”, il 7 agosto, con Juan José Francione, Luciana Elizondo e Roberto Rilievi; il Quartetto Italiano a Pizzico, con i mandolini di Carlo Aonzo, Salvatore Della Vecchia, Carla Senese e Riccardo Del Prete, il 29 agosto; la Nuova Orchestra Genovese; l’organista emerito della Cappella Musicale Pontificia Juan Paradell Solé e l’immancabile Ensemble Scintille di Musica Antica. Accanto agli artisti affermati, il Festival guarda alla scoperta e all’accompagnamento professionale di giovani talenti meritevoli, come il duo violinistico formato da Francesca Conte e Samuele Piccolo, in programma l’8 agosto, e i sassofonisti del Quartetto Cherubini, protagonisti il 9 e l’11 agosto.

TEATRO E COMICITÀ

Il 6 agosto si terrà la prima assoluta di “Antico canto al futuro” di Alessandro Timossi e Andrea Nicolini, spettacolo ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Il programma teatrale proseguirà con “Moby Dick – La leggenda”, interpretato da Igor Chierici con le percussioni giapponesi dei Kyo Shin Do, e con le riflessioni linguistiche e ironiche di Gino Rapa, in programma il 23 agosto. A settembre le risate continueranno con il reading comico di Mauro Pirovano e Fabio Biale, previsto per il 4 settembre.

NON SOLO SPETTACOLI: LE EXPERIENCE E I CONTRODIALOGHI

Accanto agli spettacoli cresce il programma dedicato alle experience, formula distintiva di FestivAlContrario che unisce arte, territorio ed enogastronomia. Tra gli appuntamenti, il Concerto all’alba con colazione alla ligure, il 9 agosto alle ore 5.45, con le note del Quartetto Cherubini sul sagrato di San Giacomo di Salea d’Albenga, per salutare il sorgere del sole accompagnati dai sapori del territorio. E ancora: cene sotto le stelle, show cooking, passeggiate con concerto, come “Flamenco Mediterraneo” a Nasino, e appuntamenti nei quali la musica incontra la cucina d’eccellenza, come il concerto dei Cara de Pau al Ristorante Scola di Castelbianco. Incontri culturali, spettacoli e momenti conviviali trasformano ogni evento in un’esperienza da vivere, non soltanto in uno spettacolo a cui assistere. Da non perdere lo show cooking con cena in piazza dell’istrionico Andy Luotto, il 9 agosto, oltre alle cene sotto le stelle e alla Cena con delitto, in programma a settembre a Castelvecchio di Rocca Barbena. Con il progetto partecipativo “Le Ricette del Cuore”, il pubblico è stato invitato a condividere una ricetta amata e la storia che essa custodisce. I contributi saranno pubblicati in una raccolta, mentre quelli selezionati ispireranno il menù della serata speciale del 30 agosto, dedicata al valore del cibo come memoria, identità e relazione.

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AMPIO SPAZIO ALLA NATURA

FestivAlContrario 2026, in continuità con le precedenti edizioni, riserva grande spazio al rapporto con la natura. Sono in programma numerosi eventi a tema, tra cui le escursioni nella Foresta della Barbottina, il trekking archeologico all’Arma Veirana, la camminata panoramica al tramonto sul Sentiero dell’Onda, i percorsi tra antiche fornaci e uliveti e il nuovo appuntamento “Vita da cani”, una passeggiata esperienziale dedicata alla relazione tra persone, animali e ambiente. Il calendario degli eventi comprende anche un laboratorio creativo e un corso di acquerello botanico condotti da Simonetta Chiarugi, autrice del progetto Il mio piccolo giardino, e il fine settimana “Pensiero sospeso – Nutrimenti nel bosco”, condotto dalla filosofa Alessandra Gattino Mazzini. Come sempre, il Festival guarda anche alle famiglie, con cinema all’aperto, spettacoli per bambini, laboratori creativi e attività dedicate alla scoperta della natura e del paesaggio. Più che un semplice cartellone di spettacoli, FestivAlContrario conferma la propria vocazione a fare della cultura uno strumento di rigenerazione dei territori, valorizzando i piccoli borghi attraverso un’offerta artistica di alta qualità, accessibile e profondamente legata ai luoghi che la ospitano.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il programma completo è disponibile su:

www.festivalcontrario.com