Nel 2024 la Lombardia ha avuto necessità di oltre 1,1 milioni di grammi di immunoglobuline, l’8,4% in più rispetto all’anno precedente. La lavorazione del plasma raccolto attraverso il sistema pubblico ha coperto il 51% del fabbisogno regionale di immunoglobuline, a fronte di una media nazionale del 59%. Al resto si è provveduto attraverso altri canali di approvvigionamento, compreso il ricorso al mercato. La sfida discussa a Milano da clinici, istituzioni e associazioni di pazienti è quella di garantire la continuità delle cure. Per farlo una delle strade è ricorrere alle nuove terapie dove le condizioni cliniche lo consentano, così da riservare le immunoglobuline a chi non ha altre alternative di cura. In questo contesto, l’innovazione farmacologica offre risposte sempre più mirate ai bisogni dei pazienti.

Le immunoglobuline sono farmaci plasmaderivati essenziali per il supporto e la regolazione del sistema immunitario, impiegati nel trattamento delle immunodeficienze e di numerose patologie neurologiche e autoimmuni. Poiché derivano da una risorsa biologica limitata, è fondamentale garantirne un uso appropriato e responsabile. Per favorire l’identificazione di strumenti appropriati all’uso responsabile delle risorse, Cencora ha ideato tre appuntamenti regionali in co-creazione con Cittadinanzattiva, realizzati con il contributo non condizionato di argenx Italia. Gli spunti emersi dagli incontri in Lazio, Lombardia e Veneto confluiranno in un documento di posizione, che sarà presentato durante un evento nazionale previsto per gennaio 2027.

In Regione Lombardia, seconda tappa del progetto, si è aperto un dibattito focalizzato essenzialmente su tre temi: la crescita della domanda di immunoglobuline a fronte di un’offerta rigida; la disponibilità dell’innovazione farmacologica, la continuità e l’appropriatezza d’uso; la CIDP, tra le principali indicazioni neurologiche per questi trattamenti. «Garantire ai cittadini lombardi l’accesso alle cure di cui hanno bisogno è la priorità da cui partire. La crescita della domanda di immunoglobuline ci impone però di guardare anche al futuro, lavorando su una programmazione sempre più efficace e su un utilizzo appropriato delle risorse ha commentato Luca Marrelli Componente III Commissione Sanità di Regione Lombardia Significa assicurare le immunoglobuline ai pazienti per i quali sono indispensabili e, dove le evidenze scientifiche e le condizioni cliniche lo consentono, favorire il ricorso alle alternative terapeutiche disponibili. È un equilibrio necessario per tutelare insieme la qualità dell’assistenza, i bisogni dei pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario regionale».

Il trend si conferma nell’impiego delle immunoglobuline in diversi ambiti terapeutici, spesso nell’ambito di trattamenti continuativi e di lungo periodo. In questo scenario, la disponibilità di alternative terapeutiche efficaci può contribuire a un utilizzo più sostenibile delle risorse, preservandone l’impiego per le indicazioni in cui rappresentano un’opzione essenziale e non sostituibile. «Di fronte a una domanda in crescita e alle difficoltà di approvvigionamento - ha detto Giuseppe Natoli, segretario Cittadinanza Attiva Lombardia - è fondamentale evitare che siano i cittadini a pagarne le conseguenze, con ritardi o interruzioni dei trattamenti. Per questo è necessario rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, una gestione appropriata delle risorse disponibili, valorizzando, quando presenti e clinicamente indicate, anche le alternative terapeutiche che possono liberare risorse». Quando la disponibilità non è sufficiente, le conseguenze per i pazienti sono concrete. In Europa, entro il 2028 è previsto un incremento della domanda di immunoglobuline del 37% rispetto ai livelli attuali. In questo scenario, il raggiungimento del target di autosufficienza fissato al 90%, richiederà volumi di raccolta e produzione significativamente maggiori, rendendo ancora più strategica una programmazione efficace dei fabbisogni. «Dobbiamo comprendere che i plasma derivati sono finiti. L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale. Dove c’è la possibilità di introdurre alternative tecnologiche, seguendo ovviamente gli indirizzi regionali e nazionali, dobbiamo considerare anche questa opportunità», fa notare Vito Ladisa, direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. «Per rispondere alle richieste europee di autosufficienza per i singoli Paese e a cascata per le singole regioni, risulterà sempre più strategico il ricorso a terapie farmacologiche, laddove esistano e risultino clinicamente appropriate. Questa soluzione, ancora in larga parte poco esplorata, potrebbe aiutare a ridurre la pressione sulla limitata disponibilità di immunoglobuline» ha concluso Fabrizio Celia, General Manager Argenx Italia a margine dell’evento.