La scienza nutraceutica gioca un ruolo fondamentale nelle strategie anti-aging e nella prevenzione. Non si tratta di fermare lo scorrere del tempo, ma di promuovere la longevità funzionale, rallentando l’invecchiamento cellulare, proteggendo nel quotidiano i tessuti dallo stress ossidativo, preservando l’equilibrio cardiometabolico e la stabilità emotiva. In quest’ottica, l’approccio combinato di InoSAMe Brain e InoVITIS di Promin rappresenta una risposta concreta e scientificamente orientata. InoSAMe Brain offre sostegno alla mente e alle articolazioni: investire sul sistema nervoso e muscolo-scheletrico significa garantire a se stessi funzioni mentali efficienti, autonomia di movimento nel quotidiano e una longevità attiva. Nelle compresse di InoSAMe Brain di Promin, la sinergia tra SAMe (S-Adenosil-Metionina), Inositolo e Magnesio sostiene la sintesi di neurotrasmettitori chiave per funzioni cognitive, umore e sonno. Inoltre, la SAMe contribuisce ai processi di riparazione e mantenimento della cartilagine, aiutando a preservare la flessibilità e a proteggere l’apparato motorio dall’usura del tempo. InoVITIS, invece, lavora su equilibrio metabolico e prevenzione cardiovascolare. Il decadimento fisico parte spesso da squilibri metabolici trascurati nel quotidiano e progressivo stress sui vasi sanguigni. Nelle compresse di InoVITIS, il Myo-Inositolo, unito al Cromo, aiuta a mantenere un corretto metabolismo glucidico e lipidico. Le proantocianidine di ultima generazione (Ecovitis®), proteggono l’endotelio dai radicali liberi e supportano la microcircolazione, riducendo i fattori di rischio cardiovascolare. Una scelta di prevenzione primaria per vivere più a lungo, ma soprattutto per vivere meglio ogni fase della vita.