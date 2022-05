Le prime "polizze green" nel private equity

Si chiama Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF) e rappresenta il primo fondo di investimento totalmente evergreen della Ardian Infrastructure, società di investimento di di private equity.

Nelle scorse settimane la società ha dato l’annuncio dell'attivazione del fondo che sarà finalizzato ad offrire agli investitori la possibilità di di aumentare la loro esposizione verso le energie rinnovabili. L'obiettivo, dunque, è quello di favorire la transizione green attraverso gli investimenti. Per questo motivo oltre la metà del target di 1 miliardo di euro del fondo è già investito in un portafoglio iniziale di 12 asset eolici e solari, per un totale di 1 GW di capacità in Europa e nelle Americhe.

Si tratta, dunque, di un fondo articolo 9 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dell’UE e quindi soddisfa i più alti standard sociali e ambientali in Europa. Attraverso questo articolo ( Transparency of sustainable investments in pre‐contractual disclosures ) il Regolamento mira a sistematizzare il quadro della finanza sostenibile in Europa e contrastando, inoltre, i fenomeni di greenwashing. Vengono introdotte, difatti, informazioni obbligatorie sulle caratteristiche ESG dei prodotti di investimento e sulle modalità con cui le stesse impattano sul processo.

Principale investitore di ACEEF è il gruppo AXA. Nell’ottica di combattere il cambiamento climatico finanziando la transizione green il fondo continuerà a puntare su tecnologie rinnovabili mature come il solare, l’eolico e l’idroelettrico, oltre che quelle emergenti a partire dal biogas, dalla biomassa, lo stoccaggio e l’efficienza energetica.

Complessivamente, ACEEF investirà fino a 150 milioni di euro per ogni singolo investimento continuando il percorso già iniziato da Ardian dal 2007, anno in cui la società di investimento ha iniziato ad investire negli asset rinnovabili. Complessivamente, attraverso tutti gli Infrastructure Funds, Ardian è arrivata a gestire più di 7,6GW di capacità termica e di energia rinnovabile in Europa e America.

Come struttura aperta, il fondo fornirà una soluzione permanente ai clienti di Ardian per sostenere le energie rinnovabili come parte della sua più ampia strategia di transizione energetica. Il lancio di ACEEF segue la creazione di Hy24, la più grande piattaforma di investimento al mondo focalizzata sull’idrogeno pulito. Il fondo beneficerà, inoltre, di Opta, lo strumento digitale interno di Ardian Infrastructure che raccoglie e analizza i dati dei suoi asset rinnovabili.

La società di private equity continua inoltre l’iter per decarbonizzare tutti gli asset in portafoglio; nel nostro Paese Ardian ha un portafoglio immobiliare under management da circa un miliardo di euro che arriva a 3,7 complessivamente in tutta Europa.