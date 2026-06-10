"La forza di Gaber? Non era dogmatico e non si prendeva sul serio"

Milano per Gaber fa diciannove edizioni e basterebbe questo per far capire quanto il teatro e la canzone di Giorgio Gaber non cessino di dire cose sensate al pubblico. Linguaggio profetico ma leggero, e per questo ancora più implacabile, tutto contenuto in un vasto repertorio che la Fondazione Giorgio Gaber propone grazie a questa rassegna che è ormai appuntamento fisso in città. In cartellone da oggi al 14 giugno al Teatro Grassi, Milano per Gaber parte con uno spettacolo che avrebbe certo divertito l'attore, cantante, drammaturgo (insieme al fidato Sergio Luporini) milanese: "Far finta di essere G" di e con Lorenzo Scuda e Davide Calabrese, duo affiatato che fa parte dell'ensemble degli Oblivion. Per una volta solo in due, nonostante da settimane siano impegnati nel musical da loro scritto e interpretato "Win For Life", atteso a Milano per la primavera 2027.

Un tradimento? "Assolutamente no, gli Oblivion sono così: spiega Lorenzo Scuda noi cinque ogni tanto ci lanciamo in progetti separati, che magari veniamo a sapere nemmeno direttamente ma seguendoci sui social. E poi Giorgio Gaber è un ottimo motivo. Per me e Davide Calabrese un motivo che risale a un tempo ancora prima degli Oblivion". La ricetta di questo spettacolo è ardita: "Rileggiamo parte del repertorio di Gaber e Luporini smontando e rimontando brani del loro teatro-canzone. Chi conosce gli Oblivion sa che una nostra formula è quella del mash-up: fondiamo tra loro, in un unico medley, brani differenti. Osiamo farlo con i brani di Gaber, con commenti fisici di Davide Calabrese che, molti sanno, è uno bravissimo mimo".

Lo sfoggio tecnico canoro, musicale e scenico della premiata ditta Oblivion è un dato di fatto, in questo caso specifico prestato a una scrittura divenuta un classico. "La forza di Gaber? prosegue Scuda - Non era dogmatico e non si prendeva sul serio. Non faceva sconti, affrontava di petto temi di grande importanza, ma i suoi sfoghi seguivano un codice che tutti accettavano. Non faceva predicozzi, ti arrivava addosso. E poi a noi giovani attori di un tempo ha sempre generato una stupidera interessante, folle ma di sostanza".

Uno come Gioele Dix (protagonista in regia a chiudere la rassegna Milano per Gaber il prossimo 14 giugno con lo spettacolo "Sfidati di me", interpretato da Paolo Kessisoglu) da antico fan di Giorgio Gaber ha detto: "Noi giovani andavamo a teatro per sapere cosa avremmo pensato di lì a due anni". Gaber profeta ma senza il sopracciglio alzato da Cassandra o da guru socio-politico: la sua ironia scavava nei cuori e nelle menti a colpo sicuro. "Forse non avrebbe capito il mondo dei social dice Lorenzo Scuda dove si radicalizza tutto e l'ironia non sempre trova spazio. Anche negli anni '70 e '80 lui dava dei polli di allevamento a chi faceva il modaiolo politico". Tra gli altri eventi della rassegna, l'11 giugno la cantautrice Levante riflette sul senso del cantautorato oggi, il 12 giugno Massimo Bernardini - che fu collaboratore di Gaber - con "Cerutti Gino, Il Riccardo, Porta Romana ma il suo nome era Umberto Simonetta" racconta "l'anima più autentica di Milano".

Sabato 13 è protagonista Enzo Iacchetti: l'attore e conduttore televisivo presenta la sua autobiografia "25 minuti di felicità" e parla dell'insegnamento gaberiano. Domenica 14 pomeriggio il cantautore Brunori Sas con Lorenzo Luporini affronta il tema del teatro-canzone.