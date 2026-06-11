Gabrielli spara sul Pd: "La pistola elettrica? Nessun fallimento ma un no ideologico"

"Non mi sembra che la sperimentazione sia stata fallimentare": da sinistra, Franco Gabrielli risponde a chi, nel Pd, cerca di affossare l'operazione pistola elettrica alla polizia locale. Nessun fallimento, continua l'ex consulente della giusta Sala per la Sicurezza, "per la semplicissima ragione che non ci sono stati episodi negativi. La sperimentazione può avere un profilo negativo se magari ci sono stati episodi dubbi, non mi risulta che questi episodi dubbi ci siano stati".

La polemica sul taser così diventa tutta interna alla sinistra. Proprio Gabrielli durante il suo incarico al Comune ne aveva sollecitato l'adozione. A margine del convegno organizzato da Cgil Lombardia e Silp Cgil Lombardia su "Quale sicurezza dopo il dl 23/2026 (il decreto Sicurezza, ndr)?", l'ex capo della polizia ha commentato in modo critico le parole del presidente piddino della commissione Sicurezza di Palazzo Marino, Michele Albiani, che durante il dibattito in Consiglio comunale sull'introduzione del taser ha affermato che quella avvenuta negli ultimi mesi "è stata una sperimentazione riconosciuta da tutti come fallimentare". Così Gabrielli: "Rispetto le posizioni di critica e di dissenso, ma siccome sono quello che ha introdotto questo strumento a livello nazionale sarei incoerente, se dicessi che non è uno strumento che serve. Naturalmente come tutti gli strumenti va usato con grande intelligenza e grande cautela. Questi strumenti di dissuasione con i quali si interviene per limitare le reazioni che hanno a oggetto gli operatori delle forze di polizia, siano esse statuali o locali, credo siano una modalità da perseguire". Conclude l'ex consulente del sindaco: "Io rispetto le opinioni di tutti, da tecnico dico che mi sembra una posizione più ideologica che non di effettiva valutazione dell'efficacia dello strumento".

Ribatte Albiani: "Mi lusinga che venga chiesta l'opinione di una figura del calibro di Franco Gabrielli su una mia dichiarazione". E "mi dispiace doverlo contraddire: temo semplicemente che sia stato informato male sulla mia posizione, che è tutt'altro che ideologica". Ancora: "Ho dichiarato in aula che come Pd voteremo a favore dell'introduzione del taser nella polizia locale a condizione che vengano recepiti in delibera i nostri emendamenti migliorativi".

Poi precisa: "Per quanto possa avere dei dubbi, quello che ho definito fallimentare non è l'arma in sé, ma la sperimentazione così come è stata condotta: il criterio per valutarne una non può essere l'assenza di incidenti o di episodi dubbi; servono dati, protocolli e trasparenza, che in sei mesi non abbiamo visto. È esattamente questo rigore che mi aspetto da" Gabrielli.