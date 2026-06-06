Ecologisti di plastica

Però non era il caso, dai... Siamo già abbastanza preoccupati per la crisi energetica che rischia di riportarci ai tempi bui in cui il tappo di plastica era staccato dalla bottiglia (ma come abbiamo potuto vivere in quel modo così a lungo?) e adesso anche questa storia di LeBron James...

E sì. Perché la star americana del basket ha pubblicato un video sui social in cui gioca a golf sul suo yacht proprio davanti ai Faraglioni di Capri. Tappetino verde sul ponte, tee shot (swing così così...) e sullo sfondo il più bel panorama d'Italia.

Già, bravo! Vabbè che a voi non si può più dir niente - Black Lives Matter! ma adesso chi va a raccogliere le tue palline che sono finite in acqua? Eh? C'hai il sommozzatore privato? Non sai che così sporchi i fondali? E se un ca**o di delfino le ingoia?

E infatti, il Codacons e Legambiente che vigilano su Capri, dove ci sono più bagni abusivi che legali e scaricano la fogna in acqua hanno fatto denuncia alla Procura di Napoli - notoriamente una delle città più pulite e rispettose dell'ambiente del Sud Europa per il comportamento inappropriato di LeBron James.

Uno che, appena scopriranno che ha usato normali palline biodegradabili, si compra Capri, ci installa una gigantesca fabbrica di plastica, lancia una campagna mediatica contro il climate change che se la ricordano per un pezzo e speriamo , organizza una gara di sci nautico tra i Faraglioni alla Fantozzi e poi finalmente istituisce un'Area Marina Protetta. Dal Codacons e Legambiente.