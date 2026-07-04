La posta in Palio

Per il maltempo è slittato di un giorno, ma alla fine il Palio di Siena si è corso, come si è sempre corso in Piazza del Campo dal 1633 (guerre mondiali e pandemia escluse). E come ormai da tradizione, la Tradizione è stata contestata. Da associazioni animaliste, dai Verdi, dai vegetariani, specialmente dagli antispecisti (calembour!). C'è chi vuole abolirlo del tutto, come le corride e la corsa dei tori di Pamplona, per salvaguardare gli animali; anche se il Comune sostiene che gli standard di sicurezza per i cavalli siano altissimi. C'è chi vuole cancellarlo in quanto rito che ha fatto il suo tempo (anche se per i senesi il palio non è un rito, è la vita: vieni battezzato in contrada e la contrada ti segue fino alla morte). E c'è chi vorrebbe salvare la rievocazione storica, con sfilata, costumi, sbandieratori, ma senza corsa.

Idea! Si potrebbe trasformare il palio in una gigantesca gara di hobby horsing, quella simpatica disciplina sportiva nata qualche anno fa in Finlandia i Paesi scandinavi «sono sempre avanti» e che prevede l'uso di un cavallo giocattolo montato su un bastone, con cui si simulano gare di equitazione. Richiede grande coordinazione e altrettanto senso del ridicolo. Ultimamente l'hobby horsing ha un grande successo.

Come il vino senza alcol, la maionese senza uova, gli esami senza orale o i magistrati senza vergogna («Ma coooosa c'entra!!?»). Comunque, dai, meglio del palio. È un bellissimo sport.

Conoscendo i tempi grami, diventerà disciplina olimpica.