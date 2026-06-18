Questione di maturità

Tutti da ragazzi abbiamo vissuto la fase della cieca contestazione, cui è seguita quella del saggio compromesso. Se non passi la prima non avrai vissuto la giovinezza. Ma se non attraversi la seconda non entrerai mai in quella adulta.

"E beh, e allora?". Eh, allora: l'altro giorno abbiamo letto l'intervista alla studentessa che per prima, due anni fa, fece lo "sciopero dell'orale" alla Maturità per contestare una scuola concepita solo come "votificio". All'epoca si poteva fare: se partivi da un buon voto non rischiavi nulla, mentre ora, con le nuove indicazioni ministeriali, sei bocciato. E infatti la ragazza dice che non lo rifarebbe. Però non si pente: "Volevo protestare contro la scuola, ma alla fine hanno aumentato la repressione". Ieri invece il ragazzo che replicò la cosa l'anno scorso ha detto: "Questa stretta è una ripicca".

L'esame di Maturità come "stretta". Anzi peggio: come "repressione"... Ma davvero? In effetti, se pensiamo alla punizione rifilata agli studenti che hanno esposto lo striscione "L'Italia agli italiani", sì è vero: la scuola italiana è molto repressiva.

Comunque, ai maturandi di oggi auguriamo "Buon esame".

E ai due già "maturi" di non dover sperimentare quanto può essere repressiva la vita - non la scuola - quando al confronto delle idee preferisci l'ostinazione dell'ideologia.

E per il resto, noi saremo anche adulti che non capiscono i ragazzi perché non ci ricordiamo più com'è essere giovani. Ma certi ragazzi non capiscono noi grandi perché proprio non vogliono diventare adulti.