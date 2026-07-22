Semaforo rosso per il green

Oh! Ecco un bel modo per fare apprezzare a tutti i cittadini la transizione energetica. La notizia è di quelle che ci riconcilia con il gas serra. Come vorremmo vivere nella Los Angeles di Blade Runner... Comunque. Per compensare i mancati introiti dei carburanti, la Gran Bretagna dal 2028 introdurrà una tassa chilometrica sulle auto elettriche e ibride.

Beh dai. Non è male. Prima ti convincono a non usare l'auto a benzina per comprare quella elettrica, poi quando hai l'auto elettrica devi pagare perché non fai più benzina. Strano che l'iniziativa non arrivi dalla Ue. La copierà... E arriverà in Italia.

Ci viene in mente quando ci martellavano per sostituire la benzina con il diesel per salvare il pianeta, e poi fecero il superbollo sul gasolio per salvare le accise. Non abbiamo capito: ma l'obiettivo dei governi è abbattere l'inquinamento o alzare le tasse?

Green. Griiiiin. Grrrrr.

Regola aurea. Prima plasmi una mentalità ecologista, poi crei un mercato green, lo lasci crescere, e poi ci fai un business. Quando è saturo, si cambia mercato.

Ah. Dettaglio.

Ogni conducente dovrà dichiarare annualmente il proprio chilometraggio, stabilendo così un principio: lo Stato può monitorare la mobilità individuale. Per una questione fiscale? O di controllo? O entrambe?

Ci fermiamo qui. Le teorie del complotto sono del tutto ridicole. Finché non si materializzano.