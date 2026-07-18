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Spazio pubblico ma privato

Eh sì. I simboli sono importanti. Ma anche i permessi lo sono. Infatti la Picierno aveva chiesto l'accesso alla Gam come semplice visita istituzionale, e invece poi ci ha fatto un comizio elettorale

Spazio pubblico ma privato
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Beh, dai. La destra un mondo dove la politica preferisce fare direttamente a meno della cultura può negarlo quanto vuole: ma solo la sinistra è capace di trasformare in politica ogni scelta culturale e in cultura ogni azione politica. E infatti l'altro giorno Pina Picierno, confondendo come da tradizione l'egemonia culturale con la propaganda politica, in che luogo ha scelto di annunciare l'alleanza tra il suo «Spazio Pubblico» e il movimento «Adesso» che si dedica soprattutto ai temi del lavoro? Ma alla Gam, la Galleria d'Arte Moderna di Milano!

E proprio davanti al dipinto del Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Eh sì. I simboli sono importanti. Ma anche i permessi lo sono. Infatti la Picierno aveva chiesto l'accesso alla Gam come semplice visita istituzionale, e invece poi ci ha fatto un comizio elettorale. Insomma il movimento «Spazio pubblico» ha usato uno spazio pubblico a fini privati: tutto torna. E così si è beccata un'interrogazione da parte di un consigliere comunale di Forza Italia il quale, ironia della storia dell'arte, si chiama De Chirico. Che però non è nato ad Ascoli Picierno.

Peccato.

E per quanto riguarda la cara Pina, rampolla di una famiglia cattodemocratica che ha più a che fare col Secondo

o il Terzo Stato che col Quarto, c'è da dire che alla fine è una donna simpatica e, a guardare come usa disinvoltamente la cultura, anche una che non si prende troppo sul serio. Cosa che infatti noi non abbiamo mai fatto.

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