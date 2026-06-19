Unità contro i razzismi

Ieri stavamo leggendo dell'alpino che a Genova, città in cui le transfemministe avevano protestato contro il raduno degli alpini, è stato aggredito e derubato da due tunisini (i titoli dei giornali parlano di "maranza", ma siamo sicuri che siano due ragazzi con l'abisso dentro, che leggono poesie, e comunque "È colpa nostra che non li capiamo"), quando siamo stati incuriositi da quanto accaduto a una Festa dell'Unità, organizzata dal Pd, dove - tra uno stand anti-patriarcale, una salamella immigrazionista e un concerto contro il razzismo - una compagna, militante di lunga data, 71 anni, è stata circondata da una banda di stranieri e derubata della carta di credito e i contanti.

Il tempo di finire l'intervento del compagno Folagra su "Roma, un territorio plurale per l'accoglienza, l'integrazione e i diritti di cittadinanza", che si scopriva l'identità dei ladri: due peruviane e due cubani subito dileguatisi dopo la rapina a bordo di un'auto. Rubata.

Purtroppo, in questo stato di polizia che è l'Italia, ormai caduta nel baratro del nuovo fascismo, c'erano in giro i carabinieri, che sono intervenuti salvando la vecchietta e arrestando la banda. Scoprendo nell'auto altra refurtiva: 2.360 euro in contanti, valuta estera, carte di pagamento. E un coltello con una lama di 30 centimetri.

Dove è accaduto tutto ciò, volete sapere? Geograficamente a Roma, quartiere Appio Latino. Tragicamente in quei territori metapolitici dove la sinistra incontra il suo avversario più forte. Che non è la destra; ma la realtà.