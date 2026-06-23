Con Paganini e Astor Piazzolla

Lui ha riportato all'Italia il Premio Paganini dopo 24 anni, aggiudicandosi anche il premio del pubblico e due premi speciali nel prestigioso concorso violinistico. Lei ha vinto oltre 40 competizioni internazionali, e suona la chitarra costruita per Andrés Segovia. Sono Giuseppe Gibboni, violino, e Carlotta Dalia, chitarra, che si esibiranno oggi alle 21,30 con "Il Trillo del diavolo" nella sala polifunzionale dell'Unipol Tower, in questo caso adibita ad ospitare un concerto. L'appuntamento fa parte di "Cubo Live. Luoghi, Idee, Voci, Eventi", la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo gratuiti promossa da Cubo, l'archivio e museo d'impresa del Gruppo Unipol. Duo stabile, esibitosi in prestigiosi cartelloni e ospitato al Palazzo del Quirinale di Roma su invito del Presidente Sergio Mattarella in un concerto che è stato trasmesso in diretta RAI. Il loro programma parte da evergreen del violinismo come "Il Trillo del Diavolo" di Tartini o "La Campanella" di Paganini per arrivare a "Le Grand Tango" di Piazzolla e al folklore spagnolo di Tàrrega e Turina negli originali arrangiamenti della chitarrista Dalia. Domani, alle ore 21.30, nella medesima sala, si passa a "Samuel" con Sherlock Jr. di Buster KeatonCine. Samuel, figura nota della scena elettronica italiana, porta sul palco una performance live con il cine-concerto di "Sherlock Jr.", il capolavoro muto del 1924 diretto e interpretato da Buster Keaton.

La trama: un timido proiezionista innamorato viene ingiustamente incolpato di un furto. Addormentandosi davanti allo schermo, entra nel film in proiezione e, nei panni del detective "Sherlock Jr.", affronta avventure surreali e gag.