È crisi fra Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia, cosa c'è dietro la rottura: il retroscena

Si torna a parlare della rottura fra Emanuele Filiberto di Savoia e l'ex modella messicana Adriana Abascal. I due sono diventati una coppia ufficiale nella primavera del 2025, ma a disanza di qualche mese la relazione sarebbe già naufragata.

Alcuni giorni fa ha generato un certo allarme un post pubblicato dalla Abascal. Condividendo sui social una fotografia che la ritrae assieme al Principe, l'imprenditrice aveva scritto: "Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli restano da scrivere, delicatamente in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe arrivare" . Un messaggio che lasciava poco alle interpretazioni, ma che era poi stato cancellato, generando innumerevoli dubbi.

La conferma della separazione è poi arrivata. Gli amici della coppia avevano provato a minimizzare, parlando piuttosto di un periodo di riflessione. Secondo la rivista Hola, però, fra i due ci sarebbero stati effettivi problemi. Si sono quindi diffuse voci relative a una crisi che andava avanti da un po' di tempo. Il settimanale Oggi è riuscito a risalire a quelle che sarebbero alcune delle motivazioni alla base della rottura. Motivazioni che avrebbero portato a furiose liti. Fonti vicine alla ormai ex coppia hanno riferito di malcontenti continui. La Abascal desiderava diventare Principessa a tutti gli effetti, in quanto compagna di un Principe. Perché ciò potesse realizzarsi, Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe dovuto divorziare da Clotilde Courau, madre delle Principesse Vittoria e Luisa.

Emanuele Filiberto ha fatto il possibile per rendere ogni onore all'attuale compagna (la Abascal è stata ricevuta in Vaticano, e ha presenziato al battesimo dell'ultima nata Romanof, solo per citare alcuni eventi formali), ma non è pronto a divorziare dalla madre delle sue figlie. Da qui la frattura. Quel post pubblicato sui social, probabilmente in un momento d'impeto, è stato fatale. L'imprenditrice potrebbe essersi pentita, dato che ha subito rimosso il post, ma ha agito troppo tardi.

Ci sono voci secondo le quali la 55enne avrebbe intenzione di

riallacciare i rapporti, ma Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe rimasto ferito dalle azioni della donna., portavoce ma soprattutto amico del Principe, ha confermato la rottura.