"Viaggio giunto al termine". Cosa succede tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

Sarebbe tutto finito fra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia? Stando a un recente post pubblicato dall'imprenditrice ed ex modella messicana, sembrerebbe proprio di sì. La notizia ha generato un certo scompiglio fra gli amanti del gossip, con ipotesi e congetture, specie dopo che la donna ha cancellato il messaggio. Insomma, qual è la verità?

Tutto è partito da un post social della Abascal. "Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli restano da scrivere, delicatamente in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe arrivare" , ha scritto la 55enne, pubblicando un'ultima foto in cui è immortalata insieme al Principe. Ovviamente la notizia si è diffusa in fretta, e il giornale Hola è stato fra i primi ad annunciare la rottura della relazione. Poi è accaduto l'inaspettato: l'ex modella ha cancellato il post dal proprio profilo. Cosa significa? Aveva forse agito senza riflettere? Non lo sappiamo.

Stando a fonti vicine alla coppia, fra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia tirerebbe effettivamente aria di crisi. Hola ha fatto sapere che fra i due ci sarebbero effettivamente dei problemi, ma nulla che non si possa cercare di sistemare. Invece che di rottura, sarebbe quindi meglio parlare di un momento di riflessione. Si sarebbe pertanto trattato di un momento di rabbia e tensione da parte dell'ex modella. Secondo amici della coppia, la Abascal si sarebbe espressa "impulsivamente, assumendo un peso che non corrisponde alla realtà ". C'è quindi una concreta possibilità di riconciliazione.

Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia si sono conosciuti a Gstaad, in Svizzera, attraverso amici che

hanno in comune. La loroè stata ufficializzata nel marzo 2025. Emanuele Filiberto di Savoia è tuttavia ancora legalmente sposato con l'attrice francese, e madre delle sue figlie, Clotilde Courau.