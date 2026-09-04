Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 09:50
In evidenzaAggiornato alle ore 09:50
Gossip

Don Rocco

“Sono stato vittima della fantasia repressa di un giovane prete”

Roberto Alessi
Ora Rocco querela tutti. "Io violento? Diffamato"
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Rocco Siffredi sa sempre come spiazzare fin da quando ha creato una famiglia con Rosa, moglie splendida, due figli, padre adorato. Certo è che tutto contrasta con la sua professione: «Papà fa il porno ed è il numero uno», dicono i figli. Hanno scoperto da ragazzini di avere una star in casa, una sera che cercavano un film da vedere tra le cassette nascoste in un mobile. In più lui confessa: «Mia mamma voleva che diventassi prete», ed è stata leggermente delusa, e ha aggiunto: «Sono stato vittima della fantasia repressa di un giovane prete. Le mani addosso, però, mai». Ma crede in Dio: «Io credo molto, credo a tutto quello che la Chiesa rappresenta. È un rapporto tra me e me, non sono praticante perché sarebbe ipocrisia pura, però quando vado in Chiesa ci vado con grande rispetto».

Rocco Siffredi

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.