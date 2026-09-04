Rocco Siffredi sa sempre come spiazzare fin da quando ha creato una famiglia con Rosa, moglie splendida, due figli, padre adorato. Certo è che tutto contrasta con la sua professione: «Papà fa il porno ed è il numero uno», dicono i figli. Hanno scoperto da ragazzini di avere una star in casa, una sera che cercavano un film da vedere tra le cassette nascoste in un mobile. In più lui confessa: «Mia mamma voleva che diventassi prete», ed è stata leggermente delusa, e ha aggiunto: «Sono stato vittima della fantasia repressa di un giovane prete. Le mani addosso, però, mai». Ma crede in Dio: «Io credo molto, credo a tutto quello che la Chiesa rappresenta. È un rapporto tra me e me, non sono praticante perché sarebbe ipocrisia pura, però quando vado in Chiesa ci vado con grande rispetto».