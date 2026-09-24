I Music Awards, l’invito al concerto, la proposta a casa: la storia d’amore tra Damiano David e Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron si sono sposati. Contravvenendo alle classiche etichette la coppia ha scelto un normalissimo giovedì per scambiarsi le promesse nuziali. Il matrimonio con rito civile si è svolto nel palazzo comunale di Montalcino, ma i festeggiamenti proseguono venerdì 25 settembre, nel romantico resort Castiglion del Bosco immerso nella Val d’Orcia. Dove e Damiano hanno scelto la terra del Montalcino per sposarsi nel giorno del loro primo appuntamento avvenuto a New York nel 2023.

L’incontro ai VMAS

Agosto 2022. Al Prudential Center di Newark in New Jersey si svolgono gli MTV Video Music Awards. I Maneskin e Dove Cameron sono in lizza per aggiudicarsi il premio “Best New Artist”. Nel backstage dell’evento i componenti della band si congratulano con lei per la vittoria. “Sono venuti a congratularsi. Erano tutti molto cordiali, ma Damiano se ne stava in disparte. Mi ha detto che all’epoca era fidanzato, quindi non dava confidenza ad altre ragazze. È un ragazzo rispettoso e buono, un partner meraviglioso, sin dall’inizio”, racconterà Dove al settimanale Grazia. Due mesi dopo il manager dei Maneskin contatta Dove per proporgli una collaborazione. “Ci siamo incontrati solo una volta. Avevano già registrato qualcosa, poi mi hanno chiesto di aprire il loro tour, ma non potevo”, racconterà la cantante americana a Cosmopolitan. Tra Damiano e Dove c’è un feeling immediato ma lui è ancora impegnato in una relazione con Giorgia Soleri e lei con l’attore Thomas Doherty.

L’invito al concerto

Settembre 2023. Dove e Damiano si incontrano nuovamente ai VMAs. I Maneskin vincono il premio come Best Rock per il singolo “The Loneliest”, lei presenta la categoria Best New Artist e vince anche il premio per il miglior video con il brano “Breakfast”. Al termine della serata Damiano e Dove, che nel frattempo sono tornati entrambi single, entrano in confidenza e il cantante romano la invita al concerto della band al Madison Square Garden in programma il 21 settembre. “Dopo il live mi ha invitata nel loro camerino, abbiamo iniziato a parlare e mi ha chiesto di andare all’after-party. Poi molto rapidamente siamo passati al “ceniamo alle 20 in questo posto”. Mi ha fatto capire subito quali fossero le sue intenzioni. È stato un vero gentleman degli anni ’50, un angelo ed è la persona migliore che abbia incontrato nella mia vita”, rivelerà Dove a Cosmopolitan. Tre giorni dopo il concerto, sempre a New York, Dove e Damiano escono a cena insieme per la prima volta.

La prima uscita pubblica

La relazione tra Damiano e Dove diventa pubblica a partire da novembre 2023, quando la coppia viene fotografata in teneri atteggiamenti fuori dall’Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile, dopo un concerto dei Maneskin. La prima uscita pubblica ufficiale arriva pochi mesi dopo durante il Gala che anticipa i Grammy Awards. Damiano e Dove sfilano mano nella mano sul red carpet del Beverly Hills Hotel di Los Angeles e pochi mesi dopo, a maggio, sono di nuovo insieme affiatatissimi a New York al Met Gala.

Il primo anniversario

Ottobre 2024. Con un post a sorpresa Dove celebra il primo anniversario con Damiano, che ha da poco pubblicato il suo primo singolo da solista “Silverlines”. E’ il 15 ottobre e la cantante scrive parole d’amore al fidanzato: “Fastest year of my life. I only wish I met you sooner. Ti amerò per sempre” (“L’anno più veloce della mia vita. Avrei voluto incontrarti prima. Ti amerò per sempre”). A corredo del post ci sono alcune immagini del loro primo anno d’amore.

La convivenza a Los Angeles

Novembre 2024. Divisi tra Roma e Los Angeles, Damiano e Dove vivono il loro amore a distanza. Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, però, il cantante romano svela: “Stiamo pensando di andare a vivere insieme”. Pochi mesi dopo la coppia inizia la convivenza a New York.

La proposta di nozze

Dicembre 2025. Due anni dopo l’inizio della loro relazione Damiano compie un passo importante. “Stavamo facendo le valigie. Indossavo una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia. Correvo in giro in casa nostra quando me l’ha chiesto”, racconta Dove al The Tonight Show di Jimmy Fallon, svelando le parole pronunciate da Damiano: “Mi ha detto: ‘So che alcune ragazze vogliono petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è così grande ed è piena di così tanti successi pubblici che non c’è più romanticismo in questo per noi. Volevo farlo qui, a casa nostra, perché voglio i piatti da lavare. Voglio il bucato. Voglio cucinare insieme. Voglio Te nella tua maglietta grande. E questa è la vita che scelgo. E spero che tu scelga la stessa vita. Mi vuoi sposare?’”. Il 3 gennaio annunciano il fidanzamento sui social e Dove mostra l’anello che Damiano ha disegnato per lei.

L’intervista prima del “sì”

Alla vigilia delle nozze Vogue ha dedicato a Damiano e Dove la copertina di ottobre e un’intervista a cuore aperto, dove la coppia ha mostrato il lato più privato della loro storia. “Facciamo di tutto per farla sembrare normale. Non vogliamo vivere una relazione a distanza, quando non siamo sotto i riflettori ci limitiamo a fare la spesa, cucinare e capire come funziona il nostro nuovo estrattore”, ha svelato Dove, mentre Damiano ha ammesso di aver dato un senso nuovo alla parola casa: “Ha a che fare con la persona con cui sto. Quando sono con Chloe (vero nome di Dove, ndr), anche se siamo in tour e ci troviamo a Baden-Baden, in Germania, mi sento a casa. Ci bastiamo davvero l’uno all’altra”.