Il podio di Roberto Alessi: Elisabetta Franchi, Giovanni Terzi, Stefano De Martino

1. Stefano Dolce contro Elisabetta Franchi

Stupisce che un gigante della moda come Stefano Gabbana sui social abbia definito la stilista Elisabetta Franchi Miss Poliestere, tessuto usato anche da Valentino. La Franchi ha risposto: «Caro Stefano pensi che la mia stima nei confronti della sua azienda rimane tale». Da Dolce&Gabbana qualcuno è furente: mai, mai attaccare un collega, le vere sfide si fanno sui fatturati. Pare che la Franchi sia sui 170 milioni all’anno, Dolce&Gabbana dicono sui 950 milioni. Un consiglio per la Franchi: mandi un mazzo di fiori a Stefano, se vale il purché se ne parli, lui ha parlato. È tutta pubblicità.

2. Giovanni Terzi sindaco? “Non se ne parla più...”

Giovanni Terzi è stato proposto da rappresentanti della Lega come candidato sindaco di Milano. Lui aveva detto: «Sono grato e felice che si faccia il mio nome sono convinto che il centrodestra vincerà se unito. Lavoro con spirito di servizio e sarei pronto a collaborare con chiunque venisse scelto». Lo incrocio e mi dice: «No, non se ne parla più, ci sono altri candidati e credo che si presenterà per il centrodestra Matteo Perego di Cremnago». Però sarà disponibile magari per fare l’assessore? «No, ho troppe cose in ballo». Già disse: «Non cerco poltrone. Darei il mio contributo se ce ne fosse bisogno».

3. Il Festival di De Martino con gli autori “Calibro 90″

Stefano De Martino a Sanremo vuole il botto e si è preso due pezzi da 90 tra gli autori italiani: Sergio Rubino, che ha lavorato con Paolo Bonolis e Amadeus, e Riccardo Cassini, che ha lavorato con Sergio Rubino anche con Fiorello. Entrambi non sono nuovi al Festival: Rubino è stato autore anche per Amadeus, mentre Riccardo Cassini ha scritto sei Sanremo, dal 2007 al 2020. Ed entrambi sono stati autori di Bar Stella, la trasmissione ideata da Stefano De Martino e che, mi dicono, potrebbe ispirare vagamente il prossimo Sanremo 2027. In Tv nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.