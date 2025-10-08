Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno insieme? Le foto non lasciano dubbi

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno una frequentazione e a testimoniarlo sarebbero diverse foto pubblicate da Chi. Il giornale li ha paparazzati mentre stavano entrando nell’Hotel Casa Cipriani di Milano per poi uscire al mattino seguente, sempre insieme.

I due si sono conosciuti a luglio, in occasione della registrazione del reality Netflix "Physical: da 100 a 1" e pare che sul set si siano innamorati. Ad agosto il giornalista Giuseppe Candela aveva lanciato l’indiscrezione su una possibile frequentazione. Successivamente i due sono stati fotografati qualche settimana fa durante un evento all’Apollo Club di Milano. Pur non essendo arrivati insieme, i fotografi hanno notato una particolare complicità, ma anche un certo imbarazzo tra i due.

Poi sabato scorso, a nel programma tv "Ciao Maschio" Nunzia De Girolamo ha provato a tastare il terreno con Alvise Rigo, presente in studio, che però ha cercato di sviare l’argomento, con estremo disagio. Al tempo stesso, non ha in alcun modo smentito queste voci.

Chi ora pubblica le foto in cui la coppia è insieme in moto, la stessa moto postata da Elisabetta Canalis qualche giorno fa nelle stories. I due cercano di nascondersi il viso, ma poi l’ex velina sorride ai fotografi: sa bene di essere monitorata in questo periodo. Poi la coppia entra nell’hotel milanese, da cui usciranno insieme al mattino seguente.

Come riportato da Chi, da quando si è separata, Canalis si divide tra Los Angeles, dove si trova la figlia, Skyler Eva, e Milano, dove

attualmente c’è la sua nuova fiamma, Alvise Rigo.

Se son rose fioriranno ma ciò che è certo è che ora Elisabetta guarda avanti ed è pronta a viversi questa storia d’amore con l’aitante Alvise Rigo: Netflix ha fatto da galeotto?