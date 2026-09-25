«Dai colleghi mi guardi Iddio». Conosco Federica Pellegrini ed è sempre stata molto educata, sorridente e piacevole. Ma lei trova che ci sia un vero accanimento dei colleghi atleti su di lei. Il nuotatore Massimiliano Rosolino le ha dato della «maleducata» che amava sempre stare sul piedistallo. Aldo Montano, l’immenso schermidore, medaglia d’oro olimpica 2004, ha rincarato: «Alle Olimpiadi c’era un bellissimo clima, la Pellegrini era l’unica nota stonata». Poteva sperare che almeno i nuovi atleti della nazionale di nuoto italiana fossero più clementi, niente da fare. Thomas Ceccon lapidario: «La ammiro come sportiva, ma per il resto no. Non è mai venuta a dirmi una parola». Federica, forse hai bisogno di un bravo addetto alle pubbliche relazioni: si può solo migliorare.