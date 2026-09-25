Il podio di Roberto Alessi: Okoye e Belen, Emanuele Filiberto, Beppe Sala

1. Okoye e Belen: c’è un privato da nascondere?

Pare che Cardi B, la rapper americana, sia andata fuori dalla grazia di Dio quando ha visto il video del portiere dell’Udinese Okoye (facevano coppia a Ibiza come a Udine e si sono incrociati a Milano alla festa di Vogue) con Belén Rodríguez. Erano al Porteño Prohibido di Milano per il 42º compleanno di Belen e il gossip è esploso. Secca la smentita: «Ci siamo incontrati per caso, abbiamo fatto un po’ di casino con il tavolo di fianco dove era seduto pure Maduka». Gossip smorzato? No perché Okoye ha detto poi: «Non parlo della mia vita privata». C’è quindi un privato da nascondere?

2. Emanuele Filiberto di Savoia, il principe delle donne

Mi dicono che il principe Emanuele Filiberto sia più che corteggiato, il che non gli dà certo fastidio. D’altra parte divorziato da Clotilde Courau (ma non ha nessuna intenzione di chiedere l’annullamento alla Sacra Rota, è comunque un cattolicissimo Savoia) e si è lasciato con la ricchissima Adriana Abascal (che l’ha presa bene, ma non benissimo). Altro giro, altra corsa? Emanuele Filiberto prende tempo e guarda avanti, e lancia un messaggio urbi et orbi, alla città e al mondo: «Io adoro innamorarmi. È bello amare». Le candidate si mettano in fila.

3. Beppe Sala e l’amor trionfò

Il pettegolezzo viene riportato ciclicamente: «Il sindaco di Milano e Chiara Bazzoli si sono lasciati». Nulla di più falso, mi fanno sapere persone a lui più che vicine. È particolare che questa fake nasca proprio da persone dallo stesso schieramento di Sala. D’altra parte la notizia vera potrebbe essere quella che, dopo due matrimoni andati in fumo, Sala potrebbe dire il terzo sì a Chiara, il cui padre è l’ex presidente della Banca Intesa San Paolo Giovanni. I presupposti ci sono: «Mi piace passare la vita con lei», confessa Sala. Più di così.