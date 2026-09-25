Ilary vs Noemi, Dio benedica la rivalità

Callas contro Tebaldi, Coppi contro Bartali. La rivalità aiuta e forse, inconsciamente, aiuta altrettanto Ilary Blasi, ex di Francesco Totti, conduttrice del grande fratello su Canale 5, e Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, più che attesa dal 3 ottobre nel suo battesimo del fuoco in tv a Ballando con le stelle. E così, ancor prima di iniziare le danze, Noemi Bocchi ha voluto postare, casualmente proprio nel giorno in cui Ilary si risposava con il tedesco Bastian Muller, un post per festeggiare l’inizio della relazione con il Capitano, era il 13 settembre 2021. Ma cinque anni fa Totti era ancora felicemente innamorato di Ilary Blasi: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata a luglio 2022. Un messaggio preciso della serie: insieme già da prima?

Ilary non le ha mandate a dire e al Grande Fratello Vip ha esordito con «Vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo mi sono divorziata e mi sono anche risposata». Tiè, beccati questa. Così le solite anime buone hanno sottolineato che Totti (per ora) se ne guarda bene dal risposarsi mentre Ilary s’è rimessa l’abito bianco (di Ermanno Scervino). Siamo all’apoteosi dell’Alta Portineria. Intanto, se Ilary sta facendo un ottimo risultato su Canale 5 con il suo Grande Fratello Vip, Noemi punta a stravincere con il maestro di ballo Giovanni Pernice, considerato molto appetitoso dalle colleghe che lo chiamano Manzotin apri e gusta (ma Pernice è più che fedele alla sua Bianca Guaccero). Non si sa quanto prenda Noemi di cachet, ma tutto fa brodo visto quello che l’ex Capitano della Roma dovrà passare all’ex moglie per il mantenimento dei figli: per Christian Totti, che ha 20 anni, deve dare ogni mese 2500 euro, eppure già lavora come manager, a Chanel 4200 euro, una cifra misteriosamente uguale a quella di Isabel Totti, che ha solo 10 anni, la più piccola, anche se Chanel lavora in Tv. Per parafrasare Shakespeare, ci son più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la filosofia, la realtà si scontra con la logica, e vale anche per gli alimenti.