Taccia, l’avvocato di Sempio: “Mi amava, ma l’ho lasciato”

Tra tre giorni è il 28 settembre, scadenza della decisione della Procura di Pavia che potrebbe decidere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso Garlasco. Incontro l’avvocatessa Angela Taccia la mattina a Canale 5. Angela è diventata famosa per essere difensore, con l’avvocato Liborio Cataliotti, di Andrea Sempio e, visto che siamo rimasti vis-à-vis le ho chiesto: «Avvocatessa, ma è vero che lei ha avuto una storia d’amore con il suo cliente Andrea Sempio?». La risposta è sincera: «Sì, abbiamo avuto una storia e vi posso dire che di certo Andrea Sempio non è un violento come qualcuno ha insinuato da certe intercettazioni che sono avulse dal loro contesto». Incalzo: «Ma con lui è andata al di là di un bacio?». «Io le cose le faccio bene o non le faccio. Siamo stati insieme tre mesi nel 2014». Sette anni prima Chiara Poggi fu uccisa. Chi ha mollato chi? «Io ho chiuso la storia, perché ho incontrato un ragazzo di cui sono innamorata ed è mio marito. Sono passati più di vent’anni e sono ancora innamorata di questo sant’uomo che divide la vita con me». Eppure è saltato fuori che Andrea Sempio era iscritto a un forum di maschioni Italian Seduction dove ha scritto una marea di commenti assurdi. L’avvocato è sincero: «Ero furente: non mi aveva detto niente, per cui non mi sono neanche potuta preparare per affrontare la notizia. L’ho scoperto da altri ed è stata una brutta sorpresa. L’avrei menato per due giorni. Quelle cretinate oltretutto non gli appartengono minimamente... Una cosa è certa, però: posso dire che Andrea Sempio è sicuramente innocente, ne sono più che certa. Se non avessi questa certezza, avrei portato avanti una difesa ben diversa da quella che sto portando avanti con l’avvocato Liborio Cataliotti. Sono certa che non è una persona disturbata, violenta, tutt’altro. Eravamo troppo amici, allora come oggi, perché io non me ne potessi rendere conto. Ma dirò di più: è anche una persona delicata, tenera e ha un rapporto fraterno con i suoi amici. Dopo di me ha avuto altre relazioni con altre ragazze e con tutte è rimasto in ottimi rapporti. È un ragazzo perbene, rimbambito a volte, ma non certo un assassino».