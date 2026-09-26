Il colpo di fulmine, il bacio negato, la proposta a Natale, le nozze sul lago: la storia tra Elettra Lamborghini e Afrojack

“Il vero amore vince sempre”, scriveva Elettra Lamborghini il giorno dopo il matrimonio con Nick van de Wall, celebrato il 26 settembre 2020. Sei anni dopo la coppia festeggia le “nozze di ferro” più unita che mai. Dall’incontro a Treviso alla proposta nel giorno di Natale fino al “sì, lo voglio” pronunciato sulle rive del lago di Como, Elettra e AfroJack dimostrano che un amore, se coltivato, è capace di resistere al tempo.

Il colpo di fulmine a Treviso

Agosto 2018. A Treviso si svolge l’Home Festival. Tra gli ospiti della terza serata ci sono anche Elettra Lamborghini e Afrojack. Il dj olandese e la cantante non si conoscono ma condividono lo stesso palco e tra un’esibizione l’altra il manager di Nick li fa incontrare ed è un colpo di fulmine: “Ci ha presentati. Ero concentrata sulla carriera e non avevo mai avuto storie serie. Invece con Nick l’ho capito subito, è vero, succede così, ho deciso che volevo stare con lui”, racconterà al Corriere Elettra anni dopo. “Io mi sono innamorato subito di lei e anche lei si è innamorata subito di me”, confesserà Afrojack a People.

Il bacio a Las Vegas

Settembre 2018. Nonostante gli impegni - lei con la promozione del nuovo singolo “Mala” e lui con il tour nei club – Elettra e Afrojack trovano il tempo di incontrarsi in giro per l’Europa e frequentarsi. “Il primo appuntamento è stato un disastro”, rivelerà Elettra a Verissimo: “Mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. Nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto se ti bacio bisogna essere fidanzati”. Dopo un lungo corteggiamento e un fitto scambio di messaggi, il loro primo bacio arriva a ottobre durante un viaggio a Las Vegas.

La prima apparizione

4 novembre 2018. Elettra e Afrojack scelgono gli MTV EMA di Bilbao per fare il loro debutto ufficiale come coppia e, subito dopo il red carpet, sui social network la cantante rivolge una dedica speciale a Nick: “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale”.

La proposta a Natale

Dicembre 2019. Elettra e Afrojack hanno da poco festeggiato un anno insieme e lui la sorprende con una proposta nel giorno di Natale. La coppia si trova a Bologna a casa della famiglia Lamborghini, quando davanti a tutti Nick si inginocchia e le chiede di diventare sua moglie. Due giorni dopo, mostrando l’anello ai fan sui social, Elettra annuncia il fidanzamento: “Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare Uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: “Quando è la persona giusta, lo senti”. L’ho sentito dall’inizio, questo sarà per la vita”.

Il matrimonio sul lago

Il 26 settembre 2020 Elettra e Afrojack si sposano sul lago di Como sfidando le rigide restrizioni legate al Covid. La cerimonia si svolge nel giardino di villa Balbiano, che si affaccia direttamente sulle rive del lago, alla presenza di oltre duecento invitati e a occuparsi di tutto è lo wedding planner dei vip Enzo Miccio. Dai tre cambi d’abito della sposa, ai biscotti glassati come bomboniera fino al dj set di Afrojack fino a tarda notte, il giorno del “sì” è un sogno che si avvera per Elettra e Nick. Il giorno dopo il matrimonio, prima di partire per la luna di miele a Cipro, Elettra scrive una dedica speciale sui social: “Il vero amore vince sempre”.

La regola degli otto giorni

A otto anni di distanza dal loro primo incontro Elettra e Afrojack sembrano aver trovato la formula giusta per far funzionare il loro rapporto nonostante i molti impegni, che li portano in giro per il mondo: la regola degli otto giorni. “Cerco di passare quanto più tempo possibile con lei: lo scorso anno ho preso 220 voli ma stare insieme è la nostra priorità”, ha confessato Afrojack a People di recente. E per farlo si sono imposti di non rimanere separati per più di otto giorni. “All’inizio avevamo stabilito dodici giorni ma erano troppi non funzionavano. Ogni giorno poi dobbiamo fare una videochiamata prima di addormentarci e ci dobbiamo sentire almeno 2-3 volte al giorno”, ha spiegato Afrojack.