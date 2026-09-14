Il “dispetto” di nozze di Totti nel giorno di Ilary e Bastian

«L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Chest’è». Se ci affidassimo a Massimo Troisi sarebbe tutto molto semplice da capire. E abbiamo il sospetto che l’attore napoletano avesse ragione. Perché, purtroppo, per quanto si confezioni la favola alla perfezione, ci sono unioni dentro le quali sembra non scorrere «il sangue», restano anemiche. Guardi lei, guardi lui e capisci perfettamente che il loro fuoco lo hanno messo altrove.

Ieri, controintuitivamente in un’enclave radical chic come Ravello, cioè il posto più sussurrato della Costiera amalfitana (un lusso così silenzioso che serve il cornetto acustico), si sono sposati Ilary Blasi e Bastian Muller. Lo stesso giorno in cui Francesco Totti (ex di lei) e Noemi Bocchi (nuova di lui, cioè di Totti) hanno festeggiato cinque anni di unione. E non è che l’universo sprechi le coincidenze... Proprio mentre la conduttrice diceva sì al suo mastodontico imprenditore tedesco a Palazzo Tolla, per poi avviarsi al ricevimento in una Villa Cimbrione «blindata» perché se oggi non ti circoscrivono l’area attorno non sei nessuno, con un pranzo stellato, i figli e le sorelle di lei, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Selvaggia Lucarelli e le tovaglie di raso (speriamo in bene perché quelle è un attimo che diventino insidiose), l’ex capitano della Roma postava foto e cadute di stile. Palloncini rossi a forma di cuore e petali sparsi sul letto della sua casa romana (chissà perché quelli che vogliono far intendere di stare per appropinquarsi a un amplesso sentono sempre il bisogno di scuoiare fiori o accendere candele) per rendere noto al mondo e ancor più all’ex moglie che lo stesso giorno festeggiava cinque anni con Noemi. Peccato che secondo le versioni ufficiali la loro relazioni duri solo da quattro... Un dispettuccio in differita, insomma. Che in realtà dovrebbe gratificare molto poco la compagna ma infastidire parecchio la neo sposa. Ora: cosa ci racconta la giornata di ieri vista da lontano? Che nessuno sembra essere dove vorrebbe.

Per carità, i rapporti li capiscono solo quelli che ci stanno dentro e talvolta nemmeno loro, ma l’unione tra la conduttrice e l’omone non ci ha mai passato un brivido e Noemi è inequivocabilmente la fotocopia di Ilary. Forse Blasi e Totti non hanno trattato bene il loro matrimonio, quantomeno alla fine, ma il sospetto che avrebbero preferito entrambi non doversi inventare un’altra vita ieri è stato più insistente che mai. Lei appesa al tedesco, lui a disturbare il sì via social... Tutti e due a dare l’impressione di essere ancora lì a battagliare a distanza senza capire che non è una gara perché non c’è (più) nessun premio.