Il podio di Roberto Alessi: Seredova, Ravagnani, Greggio

1. ALENA SEREDOVA

Solo chi cade può risorgere

Alena Seredova porta a scuola la sua Vivi, 6 anni. Il papà è Alessandro Nasi. Alena aveva già portato a scuola anni fa i suoi più grandi, Luis Thomas, 19 anni, e David Lee, 17, nati dal suo matrimonio con Gigi Buffon. Quando Buffon la lasciò, lei apprese dalla radio del tradimento con Ilaria D’Amico. Era distrutta, dignitosa per i figli, ma annientata. Poi ha trovato Nasi, che oltretutto era della famiglia Agnelli, «padrona» della Juventus per cui Buffon giocava. E la vita le ha offerto una nuova felicità. E due anni fa le nozze. Mai gettare la spugna.

2. ALBERTO RAVAGNANI

L’ex don ha fatto pace con il proprio corpo

Alberto Ravagnani, il sacerdote influencer che ha lasciato la tonaca e che ora vedremo a Ballando con le stelle, posa come un tronista nei suoi post per mostrare gli addominali: «Prima ero come una giovane pianta già appassita, come un giovane animale mai libero di correre. Ero giovane, ma senza la bellezza e la vitalità dei giovani. Ero convinto che trascurare il mio corpo potesse rendermi più santo». Un incubo fare il prete. E ora? «Ho fatto pace con la mia carne». Sembra il titolo di un film per adulti.

3. EZIO GREGGIO

Anche il principe al suo festival

Ezio Greggio ha avuto un’estate al massimo da Saint Tropez ei Caraibi, pensando come direttore al prossimo Montecarlo (dove vive da anni) Film Festival de la Comédie al Grimaldi Forum nel Principato dall’11 novembre. «È la 23 edizione con il patrocinio di sua altezza Alberto di Monaco e dell’Ambasciata italiana a Monaco», dice felice. Intanto vuole dimostrare che i suoi 72 anni sono solo un numero: è più in forma oggi di vent’anni fa. «Ridere è la chiave: è scientificamente dimostrato che aiuta la salute».