Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:05
In evidenzaAggiornato alle ore 10:05
Gossip

La notte di paura di Max Laudadio

“Un uomo nella nostra casa”: si è salvato solo dopo una lunga colluttazione

Roberto Alessi
Max Laudadio
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

«Sono passati cinque giorni da quando hanno cercato di strozzarmi, ma la mia voce è ancora fioca, a causa degli edemi», dice Max Laudadio, per 23 anni inviato di Striscia la notizia. Lui e sua moglie Loredana Bonora sono stati aggrediti in casa, nella notte, dopo le 4, da un uomo. «Forse voleva solo mia moglie. Non è un ladro, è un uomo sui trent’anni, che conosco, forse con problemi di tossicodipendenza, cercava probabilmente solo mia moglie, che è da cinque anni sindaco di Cuasso al Monte, 3.500 abitanti, dove viviamo».

Ma l’uomo è entrato nella camera sbagliata, quella della figlia di Max, Bianca, 23 anni, e al suo urlo, il suo fidanzato, che per fortuna era presente, e Max si sono avventati contro l’uomo, che tra l’altro, si è saputo, pratica le arti marziali miste. La colluttazione è stata cruenta. «Oltretutto, io ho 55 anni, compiuti proprio la sera stessa», ma per fortuna lui e il ragazzo della figlia hanno avuto la meglio, ma con un sacco di botte.

Dopo venti minuti sono arrivati i carabinieri. Ora il ragazzo è in ospedale, perché è uscito piuttosto malconcio da questo scontro, mentre Max è stato dimesso.

«Sia io, sia mia moglie non siamo di nessun partito», dice. «Mia moglie sta portando avanti un progetto per applicare un cambiamento ecologico profondo a questa comunità, che conta solo 3.500 persone, e ventuno università collaborano con noi. Abbiamo portato avanti una riqualificazione di tutte le costruzioni già in essere, bloccando qualsiasi altro tipo di cementificazione».

Il problema è ora capire cosa voleva quella persona e perché è venuta e, «soprattutto, se c’è dietro un mandante. Non solo: se nella colluttazione con questo ragazzo lui fosse morto? Avrei rovinato la vita a lui, a me e a chi mi sta accanto. Pensa che io vorrei parlare addirittura con questo ragazzo e avrei anche intenzione di andarlo a trovare in ospedale. Per capire, per sapere, ma mi dicono di resistere, di non fidarmi».

Aggressione

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.