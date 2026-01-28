Maria Elena Boschi e la cena romantica: chi è il suo nuovo compagno

Concluso il suo rapporto di cinque anni con Giulio Berruti, la cui ufficialità era arrivata, dopo tanti rumors anche nei mesi precedenti, lo scorso ottobre, Maria Elena Boschi pare proprio essersi lasciata alle spalle tutto per gettarsi a capofitto nella relazione con il suo nuovo compagno.

Le prime indiscrezioni erano arrivate quasi in contemporanea con la diffusione della notizia della fine della liaison con l'attore e modello romano 41enne, ma gli scatti fatti dai fotografi di "Chi" per le vie della Capitale non lasciano più spazio a dubbi. La capogruppo di Italia Viva e la sua dolce metà Roberto Vaccarella sono stati paparazzati lo scorso 24 gennaio mentre si recavano in ristorante per festeggiare il compleanno della Boschi: una cena romantica in compagnia e la certezza che ormai l'ex ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento del governo Renzi abbia voltato pagina, almeno da cinque mesi a questa parte.

Secondo la ricostruzione che è possibile effettuare sulla base della sequenza cronologica degli scatti pubblicati sul celebre settimanale, la Boschi ha prima raggiunto l'appartamento in cui vive l'attuale compagno, nel quartiere Parioli di Roma. I due sono stati poi fotografati insieme mentre uscivano dal portone di casa di Vaccarella: "Visibilmente innamorati, si baciano con trasporto prima di salire in motorino" , racconta l'inviato di Chi. Dopo una cena a lume di candela i due ritornano nell'appartamento dell'avvocato romano verso mezzanotte, e lì trascorrono la notte insieme.

Nonostante il fatto che la notizia del loro legame sia diventata da tempo di dominio pubblico, la coppia mantiene un basso profilo e cerca di vivere la propria intimità lontano da sguardi indiscreti. "Spesso trascorrono il weekend a Capalbio, dove lui possiede una casa. Ma in società sono apparsi poco, salvo qualche evento" , si legge ancora sulle pagine del settimanale.

Roberto

Vaccarella, fratello di Elena, attuale compagna di Giovanni Malagò, è uno stimato e noto avvocato romano. Padre di tre figli già grandi, a quanto pare avrebbe avuto in passato una relazione con la giornalista Sky Lavinia Spingardi.