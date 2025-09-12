Maurizio Mattioli, affisso un necrologio con la sua foto: "È la quarta volta che mi dichiarano morto, ho denunciato tutto"

Negli ultimi giorni sui social network è circolata una notizia del tutto falsa sulla morte di Maurizio Mattioli. A smentire questa fake news è stato lo stesso attore romano, che ha deciso di intervenire direttamente per mettere fine a ogni voce e speculazione.

Le parole dell'attore

Nel corso della puntata de La Volta Buona di venerdì 12 settembre 2025, Mattioli ha rotto il silenzio sull’assurda vicenda che lo ha visto protagonista. " È la quarta volta che succede ", ha spiegato, raccontando di aver già sporto denuncia sia alla polizia postale sia ai carabinieri.

A rendere la situazione ancora più surreale è stato un necrologio falso comparso in un quartiere di Roma, proprio con il suo nome. L’attore ha rivelato di aver scoperto chi c’era dietro questa macabra bufala: " Uno di loro era una persona che conoscevo ", ha confidato.

Una vicenda dolorosa

Nonostante la rabbia per quanto accaduto, Mattioli ha anche condiviso l’amarezza per alcune parole pesanti ricevute durante la vicenda: " Uno di loro mi ha detto ‘sei un drogato’. Ci sono rimasto male ". Alla sua reazione, però, gli autori dello scherzo hanno replicato di aver fatto tutto “ solo per scherzare ”.