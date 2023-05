Clima, inquinamento e sostenibilità ambientale: intervista al ministro Pichetto Fratin

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è stato intervistato sul tema della sostenibilità ambientale durante il convegno organizzato dal Coordinamento provinciale di Padova di Forza Italia ed in collaborazione con Roberta Toffanin, esperta del Ministro stesso. L'intervista è stata condotta dall'Avvocato Luca Favini, che ha posto domande mirate riguardo alle politiche ambientali dell'Italia.

Il Ministro ha sottolineato che l'Italia, così come l'Europa, sta facendo già molto per ridurre l'inquinamento, ma non si deve usare questa posizione come una scusa per non fare di più. Al contrario, l'Italia dovrebbe continuare a spingere gli altri paesi affinché si impegnino ulteriormente. Il Ministro ha evidenziato l'importanza dell’Italia che è leader nella lotta al cambiamento climatico, difatti il nostro paese ha delle emissioni inferiore all'1% rispetto alle emissioni globali.

Il Ministro ha esaltato la capacità del paese di raggiungere grandi risultati nonostante la mancanza di materie prime, dimostrando che il successo è stato ottenuto grazie alla genialità, alla determinazione e alla voglia di lavorare degli italiani. Ha evidenziato che l'Italia si distingue per il suo impegno nella gestione dei rifiuti, nel riciclo e nella tutela dei mari e dei fiumi.

Un argomento di dibattito acceso riguarda l'uso della plastica. In Europa alcune linee di pensiero promuovono il riutilizzo della plastica per evitare lo smaltimento in discarica, per questo il Ministro ha sottolineato che l'Italia si distingue in quanto è il primo paese in Europa per differenziazione e riciclo. Ciò implica che la plastica raccolta viene trasformata in materia prima secondaria per la produzione di nuovi materiali.

L'intervista si è conclusa con un invito a mantenere alta l'attenzione sulla questione ambientale e a continuare gli sforzi per un futuro sostenibile. Il Ministro ha espresso fiducia per l'Italia, augurandosi che il suo impegno e la sua creatività, permettano al paese di affrontare la sfida del cambiamento climatico con successo.