La riunione è stata convocata per rispondere alla richiesta di confronto arrivata dagli enti locali all’indomani delle manifestazioni di piazza che hanno toccato diverse città, ma la seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi è stata anche e soprattutto l’occasione per fare il punto sulla richiesta di maggiori risorse che arriva dal territorio. L’incontro è stato presieduto da Giorgia Meloni e hanno partecipato diversi ministri (tra cui Matteo Piantedosi e Giancarlo Giorgetti), alcuni sottosegretari, il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, il presidente dell’Upi Enzo Lattuca e una delegazioni di sindaci e presidenti di provincia. Un appuntamento fortemente voluto dalla premier, tanto che Palazzo Chigi sottolinea come fossero ormai 26 anni che un presidente del Consiglio non prendeva parte al formato in questione.

Una riunione durante la quale tra le priorità segnalate gli enti locali hanno sottolineato la necessità di garantire maggiori risorse per l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità, il trasporto pubblico locale e le politiche abitative. Tutte questioni, fa sapere Palazzo Chigi, su cui il governo «ha ricordato l’impegno, gli stanziamenti e gli interventi già garantiti in questi anni», dicendosi però «disponibile a verificare, anche nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, possibili spazi di manovra per assicurare ulteriori risposte concrete a cittadini e territori». Un’apertura di cui i tre leader del centrodestra - Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini - potrebbero discutere già oggi pomeriggio in un vertice ad hoc a ridosso del Consiglio dei ministri. D’altra parte, il tempo stringe, con l’esame della manovra che dovrebbe concludersi il 16 dicembre in commissione Bilancio della Camera per poi approdare in Aula il 18 dicembre.

Sempre in vista della legge di bilancio, ieri mattina Meloni ha pubblicato un post sui social corredato da un video in cui spiega che nella manovra ci sarà una «attenzione particolare ai giovani che lavorano». «Nel 2027 - dice la premier - oltre a confermare la tassazione al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, introduciamo nuove agevolazioni per i giovani lavoratori: aumenti tassati all’1% fino 2.500 euro e rafforzamento dei fringe benefit». Con una stoccata polemica all’opposizione: «C’è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza. Noi lavoriamo perché si sentano valorizzati ogni giorno, a partire dal loro lavoro». «Sento dire contro ogni evidenza - aggiunge poi Meloni nel video - che questa manovra non farebbe nulla per i salari». Invece la tassazione al 5% sui rinnovi contrattuali «era una richiesta che Cgil, Cisl e Uil facevano nella loro piattaforma unitaria sul fisco». Eppure, «pur di contestarci oggi qualcuno sembra averlo incredibilmente dimenticato».