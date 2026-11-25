La conferma che l’Italia uscirà in primavera dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo è certo un riconoscimento per gli sforzi del governo e la barra dritta tenuta in quattro anni e mezzo dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anche di fronte alle pressioni della sua stessa maggioranza, come emerge dal dibattito sulla prossima manovra che dovrà accompagnare il Paese alle elezioni. Il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis ha espresso parole lusinghiere, sottolineando che Roma correggerà il deficit eccessivo già nel 2026 riportandolo sotto il 3%: «È una buona notizia». Così come lo è che per l’anno prossimo sarà rispettata da Roma la raccomandazione Ue sulla crescita massima netta della spesa, senza la clausola nazionale di salvaguardia per difesa ed energia.

Non si potrà comunque largheggiare, perché ci sono da tenere sotto controllo gli spread che gonfiano il costo degli interessi. Quindi prudenza e rigore anche nel 2027 e nel 2028, prima di parlare di piena flessibilità. Ma è pur sempre una promozione rispetto agli altri otto Paesi in infrazione lasciati in sospeso e di Bulgaria e Ungheria, bocciate.

Poi c’è la Germania, il cui deficit 2026 supererà il 3% del Pil, che non finirà comunque sotto procedura. Anche se lo sforamento non è interamente spiegato dalla maggiore spesa per la difesa o dalla clausola nazionale di salvaguardia, per Bruxelles lo scarto effettivo sarebbe limitato e poi c’è ancora incertezza sul numero finale del deficit. Insomma, si può aspettare. La decisione appare così una combinazione di rigore formale e pragmatismo geopolitico: senza dubbio ha pesato l’impatto che avrebbe avuto una bocciatura su una Germania alle prese con una crisi profonda, in una fase di grandi investimenti per la difesa e alle prese con le incognite dei costi (e persino delle forniture) di energia. Una procedura di infrazione avrebbe penalizzato proprio le spese per il riarmo, che stanno sostenendo l’economia tedesca. Anche Berlino è un’osservata speciale, ma per il momento può navigare senza vincoli. Per chi, come l’Italia, è nella lista dei «cattivi debitori», un percorso faticoso e affastellato di verifiche in corso d’opera.