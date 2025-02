E la Meloni sconfigge gli evasori

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo i successi in politica estera, la nuova leadership conquistata in Europa e il recupero record di 33 miliardi di euro grazie alla lotta all'evasione fiscale, il governo Meloni sta davvero iniziando a rilanciare l'Italia? Siamo all'alba del terzo miracolo italiano?

Nel 2024, gli incassi derivanti dal recupero dell'evasione fiscale hanno raggiunto i 26,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 6,5%. Se si sommano gli introiti non erariali, il totale arriva a 33,4 miliardi. È questo il dato complessivo fornito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, durante la presentazione annuale dei risultati.

Giorgia Meloni non può non manifestare un certo orgoglio: «Una somma mai raggiunta prima nella storia della nostra nazione». Se si considera che nel 2019, prima della pandemia, il recupero complessivo dell'evasione si attestava a 25 miliardi di euro, il risultato del 2024 appare ancora più significativo. Anche il gettito spontaneo ha registrato una crescita notevole, raggiungendo quota 587 miliardi, con un incremento di 43 miliardi rispetto al 2023. A questi vanno aggiunti altri 7,1 miliardi di recuperi non erariali conseguiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di altri enti. I numeri parlano chiaro. Sono risultati concreti, che smentiscono il luogo comune secondo cui la politica sarebbe fatta solo di parole vuote. I numeri certificano che questo governo è in grado di produrre risultati tangibili.

Di fronte ai dati, cadono le narrazioni di parte e le opposizioni strumentali. Emergono così i politici che contano davvero. Tra questi, è sempre utile ricordare Quintino Sella, esponente della Destra storica, che fu il principale artefice di politiche fiscali capaci di raddoppiare le entrate pubbliche in tempi rapidi. Il 16 marzo 1876, il Presidente del Consiglio di allora, Marco Minghetti, annunciò il pareggio di bilancio. Dai politici privi di visione ci si aspetta dichiarazioni svogliate, no comment e benaltrismo. Eppure, nel 2016 si celebrava come record un recupero di soli 19 miliardi di euro, ben inferiore alle cifre odierne.

Oggi, invece, la sinistra, consapevole di aver perso il treno della lotta all'evasione, prova a rilanciare la proposta di un'odiosa patrimoniale. I risultati, però, parlano da soli: il governo Meloni ha realizzato ciò che le opposizioni, ora silenziose, hanno sempre teorizzato ma mai concretamente attuato: la lotta reale all'evasione.

Questa lotta passa anche attraverso un miglior rapporto tra amministrazione e contribuente. Un esempio è il canale WhatsApp istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce notizie e contenuti di interesse sette giorni su sette. Con oltre 800mila iscritti, è il canale più seguito della Pubblica Amministrazione e tra i primi a livello nazionale.

Indicare obiettivi,

raggiungerli e comunicarlo in modo chiaro è la chiave per una politica fatta di contenuti concreti. Una politica dell'efficacia che interessa alla gente e che in Italia, grazie a risultati come questo, sta tornando di moda.