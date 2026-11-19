Il modello Zes si prepara a sbarcare anche nel Centro-Nord. Il governo guidato da Giorgia Meloni punta a estendere al resto del Paese il sistema di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli burocratici agli investimenti e accelerare l’apertura di nuove attività produttive. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente del Consiglio, che ha confermato la presentazione di un emendamento al disegno di legge di Bilancio.

“Un modello che, in questi anni, ha generato un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e che ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale”, ha sottolineato la Meloni, rivendicando i risultati ottenuti attraverso la Zes unica. Il premier ha spiegato che l’intervento consentirà di consolidare il lavoro portato avanti per “tagliare la burocrazia, garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa”.

Ma che cosa significa esattamente Zes? L’acronimo sta per Zona economica speciale e indica un’area geografica nella quale le imprese - già presenti oppure intenzionate a insediarsi - possono beneficiare di condizioni particolarmente favorevoli per realizzare investimenti e sviluppare le proprie attività. Il principio è semplice: rendere un territorio più attrattivo per gli investitori attraverso procedure amministrative alleggerite e - dove previsti - incentivi fiscali.

In Italia le prime Zone economiche speciali sono state introdotte nel 2017, inizialmente in alcune aree del Mezzogiorno. La svolta è arrivata il 1° gennaio 2024, con l’istituzione della Zes unica, che ha riunito in un solo sistema le precedenti zone speciali e ha esteso le misure agli interi territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Dal 20 novembre 2025 il perimetro è stato ulteriormente ampliato, comprendendo anche Marche e Umbria.

Il meccanismo si basa principalmente su due strumenti. Il primo è la semplificazione burocratica, che consente alle imprese di ottenere, nei casi previsti, un’autorizzazione unica attraverso uno sportello digitale, evitando di dover affrontare separatamente una lunga serie di procedimenti amministrativi. La procedura coinvolge le amministrazioni competenti e punta a ridurre i tempi necessari per avviare un nuovo stabilimento, ampliare un insediamento produttivo o realizzare un investimento. Non significa eliminare controlli e vincoli, ma coordinare le autorizzazioni in un procedimento più rapido.

Il secondo strumento è rappresentato dagli incentivi economici, a partire dal credito d’imposta riconosciuto, nel rispetto dei requisiti previsti, alle aziende che acquistano macchinari, impianti, attrezzature oppure immobili destinati alle attività produttive. Un’agevolazione che permette di ridurre il carico fiscale legato agli investimenti e che punta a favorire lo sviluppo industriale, l’occupazione e l’attrazione di nuovi capitali.

La novità annunciata dalla Meloni riguarda il primo aspetto. L’intenzione dell’esecutivo, infatti, è quella di esportare nelle regioni del Centro-Nord il sistema delle procedure semplificate. Per le imprese il cambiamento potrebbe dunque tradursi soprattutto in una riduzione dei tempi necessari per ottenere i permessi e trasformare un progetto industriale in un investimento concreto.

L’obiettivo dichiarato dal governo è rendere più competitivo l’intero sistema produttivo nazionale, superando uno dei problemi storicamente denunciati dalle imprese italiane: l’eccessiva complessità delle procedure amministrative. Se la misura sarà approvata, il modello nato per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno potrà così diventare uno strumento di semplificazione utilizzabile anche nel resto d’Italia.