Anche la Camera approva il dl scuola. L’aula di Montecitorio ha confermato l’opinione già raccolta a Palazzo Madama. La norma è passata con 142 sì, 112 no (quattro i deputati che si sono astenuti). La nuova norma interviene su alcune criticità del mondo della scuola. Innanzitutto sulla composizione delle classi il dl fissa un tetto del 30% per i bambini o ragazzi di cittadinanza straniera che hanno difficoltà a esprimersi in italiano. Inoltre viene istituito un fondo per potenziare l’insegnamento della lingua italiana dal quale possono attingere quelle scuole che hanno una folta presenza di ragazzi con difficoltà nella comprensione dell’italiano.

Altro tema rilevante è il divieto imposto dalla norma all’utilizzo di burqa e niqab che impediscano il riconoscimento della studentessa. Divieto che si estende non soltanto alle lezioni ma anche ai colloqui con i professori. L’uso del hijab, che lascia il viso scoperto, è ovviamente consentito. La violazione della norma comporta anche multe che vanno da 200 a mille euro.

Archiviata l’epoca degli istituti tecnici. Al loro posto ecco i licei tecnologici e i licei professionali. Non è soltanto una questione di nomi ed etichette. Cambiano anche in alcuni casi le materie del biennio.

Nel testo sono presenti anche norme dedicate al sostegno, come lo stop al rinnovo automatico annuale in assenza di novità cliniche o didattiche. Le motivazioni per le ore di sostegno vanno esplicitate ogni anno. Dei libri digitali si è già detto. Intanto ieri sempre alla Camera è passato un ordine del giorno proposto da Forza Italia che chiede il differimento dell’obbligo previsto nelle scuole medie per i testi digitali, dando tempo adeguato alle imprese editoriali di adeguarsi.Un altro ordine del giorno poi impegna il governo a fare in modo che venga imposto un limite minimo di cinque anni per il rinnovo delle edizioni scolastiche. Massima soddisfazione ha espresso il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. «Con queto provvedimento - dice - diamo risposte concrete alle famiglie italiane e rafforziamo il diritto al successo formativo di ogni studente». Il ministro prova anche a fare una sintesi del provvedimento in favore dei cronisti. Il decreto, ora divenuto legge, garantisce «maggiori tutele agli alunni con disabilità e supportiamo le loro famiglie, stanziamo ulteriori risorse per l’acquisto di libri di testo». Il ministro ricorda che il provvedimento promuove «una vera integrazioni degli studenti stranieri, fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sulla osservanza delle regole comuni».

Ma è proprio il tetto del 30% di massima presenza di alunni stranieri nelle classi che alimenta le polemiche. La segretaria del Pd, per esempio, boccia la legge senza riserve: «Non servono tetti per cacciare studenti stranieri - commenta Elly Schlein -. Davanti all’inverno demografico». Diversa l’accoglienza di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. «È una norma che difende identità, libertà e diritto allo studio. L’integrazione passa attraverso la condivisione di valori e regole».