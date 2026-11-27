Da gennaio le pensioni saliranno del 3,2%, più del doppio dell’1,4% riconosciuto quest’anno. Il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fissa l’indice provvisorio, calcolato sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. È un valore più alto del 2,8% su cui era stato impostato il Dpfp. Aumenti, quindi, più generosi del previsto. L’Inps ha già assicurato che gli aumenti arriveranno con il cedolino di gennaio a tutti i pensionati, con eventuali conguagli una volta approvata la legge di bilancio. Per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.447,40 euro lordi al mese, il recupero dell’inflazione è integrale: chi prende 2.000 euro avrà 64 euro in più al mese, 832 euro l’anno.

La partita ora si gioca in Parlamento, dove il governo punta ad allargare la protezione piena. «Stiamo lavorando in sinergia con il Parlamento per estendere la fascia con la tutela massima», ha spiegato Calderone al question time, sottolineando che l’estensione alle «pensioni medie rappresenta una priorità di questo governo». Già oggi, del resto, il testo all’esame della Camera garantisce a chi sta tra quattro e cinque volte il minimo l’85% dell’inflazione, cioè un aumento del 2,72%. Tra le proposte allo studio c’è quella di portare la rivalutazione al 100% fino a cinque o sei volte il minimo.

Le simulazioni mostrano quanto valga la modifica. Con la soglia a cinque volte il minimo, una pensione da 2.500 euro lordi avrebbe 80 euro in più al mese invece dei 68 previsti dal testo attuale, una da 3.000 euro ne avrebbe 96 invece di 81,60, circa 187 euro lordi in più l’anno. Alzando l’asticella a sei volte, una pensione da 3.500 euro passerebbe da un aumento di 59,36 euro a 112 euro al mese, oltre 680 euro lordi in più nell’arco dell’anno. Non solo: poiché il 100% si applicherebbe all’intero assegno, questi pensionati otterrebbero perfino qualcosa in più di quanto spetta con le regole oggi in vigore, che riconoscono il 90% dell’inflazione sulla parte tra quattro e cinque volte il minimo e il 75% su quella eccedente.

Sopra le soglie resterebbe il meccanismo a fasce previsto dalla legge di bilancio, con percentuali che scendono man mano che l’assegno cresce. Per i redditi più alti, però, interviene il taglio dell’Irpef: l’aliquota del 33% viene estesa fino a 55mila euro, con un risparmio che arriva a 500 euro l’anno e che, secondo l’Istat, riguarda circa 3,7 milioni di contribuenti, pensionati compresi.

Resta il nodo delle risorse, perché con prezzi che corrono più delle stime ogni ritocco costa di più. Ma la direzione indicata dall’esecutivo è chiara: difendere il potere d’acquisto del ceto medio in pensione.