«Nel giro di una decina di giorni più o meno avremo i decreti attuativi sul nucleare, e nella prima metà del prossimo decennio vedremo le prime centrali». ll ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’evento organizzato a Roma dal quotidiano Libero dal titolo «Dal nucleare ai biocarburanti. La nuova era energetica dell’Italia», assicura che il ritorno al nucleare è più vicino che mai.

«Abbiamo deciso di fare un decreto sul nucleare per porre le basi e rendere ufficiale il ritorno dell’energia dell’atomo», spiega ricordando che, quando ha iniziato il lavoro che ha portato alla legge delega era praticamente impossibile parlare del tema, smentendo i critici che hanno parlato a lungo di «delega in bianco». La verità è che nel «nostro Paese le contestazioni sono all’ordine del giorno», dice il ministro che, per il nucleare, confida molto sui giovani che «forse meno ideologizzati di noi, guarderanno di più alle valutazioni scientifiche». E aggiunge: «Sono convinto che la loro scelta sarà determinante per convincere anche i più restii».

Fratin non si sottrae alle domande del direttore Alessandro Sallusti e sul caro bollette dice: «Il tema principale riguarda la manifattura e i prezzi attuali non sono sostenibili. Abbiamo già fatto un intervento con l’Energy Release per le grande imprese». Parlando dei soldi aggiuntivi che arriveranno dallo scostamento di Bilancio, dice: «Stiamo preparando un provvedimento che riguarda una seconda fascia di imprese. Dei miliardi liberati dall’Ue 3 e mezzo andranno a questo settore, altri 2 miliardi e mezzo andranno invece agli energivori per tamponare questa situazione». Poi, ovviamente, non basta e il ministro lo ha spiegato bene con una battuta: «Servirebbero 20 milioni in più per fare interventi più strutturali». La posizione di Fratin è chiara e netta: «O produciamo più energia oppure dipendiamo dall’estero e dalle fluttuazioni dei prezzi». Per quanto riguarda gli esiti della Cop31, il ministro spiega: «Gli Usa si sono tirati fuori dalla Cop, mentre la Germania era l’attore ideologico e non si rendeva conto che l’Ue stava uccidendo la sua industria automobilistica», ma ora fortunatamente le politiche di Bruxelles stanno cambiando e si inizia «ad ammettere che lo stop al motore endotermico nel 2035 è impraticabile». Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, intervenuto prima del ministro, avverte: «Le turbolenze della geopolitica tengono e terranno i prezzi alti perché andiamo verso una stagione di alti consumi e il meccanismo di formazione prezzi mostra qualche distorsione in periodi molto tesi come oggi». Poi ci sono i rischi derivanti dalla guerra ibrida. «Il cyber apre nuovi scenari e pone diversi interrogativi», dice Scornajenchi che, però, assicura: «Le nostre infrastrutture sono molto protette, anche dalla natura. Il fatto di avere una rete la rende intrinsecamente protetta perché se manca una connessione si possono creare alternative. Ci stiamo attrezzando per ragionare in che misura i nostri protocolli debbano essere adattati alla realtà».