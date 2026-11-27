Poco più di settecento emendamenti segnalati, un fondo per le modifiche parlamentari che il governo punta a portare da 120 a 150 milioni e un calendario già fissato: votazioni in commissione Bilancio della Camera dal 3 dicembre e proposte dell’esecutivo entro il 10. Da Bruxelles Giorgia Meloni apre ai contributi dei partiti, perché «tutto quello che serve per migliorare la manovra, anche da parte della maggioranza è utile», ma ricorda che il governo ha «delle tempistiche» da rispettare. E sul vertice a Palazzo Chigi con i leader e Giancarlo Giorgetti spiega: «Stiamo piano piano dipanando tutte le matasse».

Il capitolo che unisce la coalizione è quello delle pensioni. Fratelli d’Italia, con Marco Osnato, e la Lega chiedono la rivalutazione piena all’inflazione fino a cinque volte il minimo, Forza Italia rilancia a sei, con un costo di 500 milioni l’anno. Gli azzurri propongono anche di cancellare il taglio di 4.925 docenti e 2.049 Ata dall’anno scolastico 2027/2028. Tra i segnalati di Fdi spiccano la detassazione al 50%, fino a 50mila euro, per gli under 30 assunti per la prima volta a tempo indeterminato nel 2027, firmata da Ylenja Lucaselli, la soglia dell’exit tax alzata da 800mila euro a 2 milioni, il ticket di Venezia fino a 20 euro e la tassazione al 5% delle mance dei rider. Sul condono edilizio Fdi segnala sei emendamenti, dalla riapertura per la Campania alla sanatoria delle opere minori, la Lega una regolarizzazione paesaggistica di due anni, e il governo lavora a una sintesi. Il Carroccio torna poi sulle banche, chiedendo di portare l’aumento dell’Ires da 3 a 6 punti. Forza Italia punta a destinare all’editoria fino a 80 milioni di extragettito della web tax.

Fuori dalla maggioranza, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci conferma tra i suoi segnalati l’emendamento, a prima firma Edoardo Ziello, che dal 2027 azzera i contributi all’Anpi, all’Aned e all’Anppia per dirottarli sul Fondo per i rimpatri dei migranti: 620.853 euro il primo anno e 547.146 dal 2028.

Il conto delle opposizioni è ben più salato. I 18 emendamenti unitari del centrosinistra valgono 4,5 miliardi per restituire il fiscal drag, 4 miliardi in più alla sanità nel 2027, 4,9 miliardi per clima e dissesto, oltre al salario minimo a 10 euro e a 5,2 miliardi spostati dalla difesa all’edilizia scolastica.

Di manovra ha parlato ieri anche Emanuele Orsini, dopo l’incontro con Giorgetti e il viceministro Leo. «Presentarsi con i conti in ordine è comunque un vantaggio. Vediamo la differenza con la Francia», ha detto il presidente di Confindustria, che ha chiesto «che si continui con una politica industriale». «Si sta andando verso iperammortamento al 2029», ha aggiunto, ricordando che si è parlato di energy release «anche per le imprese rimaste fuori» e di una «rivalutazione immobili con aliquota dal 4% al 6%». Ieri al Senato, con la conferenza stampa di FdI sulle imprese, si è chiuso il ciclo dedicato alla manovra. Per il capogruppo Lucio Malan la legge di bilancio «completa un’azione coerente ed efficace» del governo Meloni e conferma «una linea chiara che premia chi produce e supera la stagione dell’assistenzialismo».